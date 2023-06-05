Haberler Haberler ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA ENFLASYON ETKİSİ | 2023 Asgari ücret Temmuz zammı ne kadar olacak? - Enflasyon farkına göre asgari ücret hesaplama

ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA ENFLASYON ETKİSİ | 2023 Asgari ücret Temmuz zammı ne kadar olacak? - Enflasyon farkına göre asgari ücret hesaplama

Milyonlarca çalışanın heyecanla beklediği asgari ücrette Temmuz ara zammı için kritik veri açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte asgari ücret zammında enflasyon farkı biraz daha netlik kazandı. Ara zamda enflasyon farkının yanı sıra refah payının da etkili olması beklenirken TÜİK'in açıklamasının ardından 2023 Asgari ücret Temmuz zammı ne kadar olacak? sorusunun cevabı araştırılıyor. Enflasyon farkına göre asgari ücret hesaplama haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2023 Pazartesi 11:40 Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2023 Pazartesi 12:00
ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA ENFLASYON ETKİSİ | 2023 Asgari ücret Temmuz zammı ne kadar olacak? - Enflasyon farkına göre asgari ücret hesaplama

ASGARİ ÜCRET ZAMMINA ENFLASYON FARKI | Milyonlarca asgari ücretli çalışanın yanı sıra memur, emekli ve özel sektör çalışanlarını da etkileyen Temmuz ara zammı için nefesler tutuldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Mayıs ayına ait aylık ve yıllık enflasyon verilerini açıklamasıyla 5 aylık enflasyon farkı netlik kazanırken asgari ücret hesaplaması da şekilleniyor. Peki 2023 Asgari ücret Temmuz zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...

MAYIS ENFLASYONU NE KADAR OLDU?

5 AYLIK ENFLASYON FARKI

👉Ocak ayı enflasyonu: 6,65

👉Şubat ayı enflasyonu: 3,15

👉Mart ayı enflasyonu: 2,29

👉Nisan ayı enflasyonu: 2,39

👉Mayıs ayı enflasyonu: 0,04

5 AYLIK ENFLASYON FARKI: Yüzde 15,26

2023 ASGARİ ÜCRET TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

500 dolarlık alım gücü kritik bir alt sınır olarak dikkat çekerken yeni asgari ücretin refah payı ile belirlenmesi ve 6 aylık beklenen enflasyon rakamları dikkate alındığında, asgari ücrete gelecek zam oranları şöyle hesaplanabilir:

NET Asgari ücret: 8.506 tl
BRÜT Asgari ücret: 10.008 TL

YÜZDE 30 ZAM:

NET asgari ücret:11.058 TL
BRÜT asgari ücret: 13.010 TL

YÜZDE 35 ZAM:

NET asgari ücret: 11.475 TL
BRÜT asgari ücret: 13.500 TL

YÜZDE 40 ZAM

NET asgari ücret: 11.909 TL
BRÜT asgari ücret: 14.010 TL

YÜZDE 45 ZAM

NET asgari ücret: 12.333 TL
BRÜT asgari ücret: 14.511 TL

YÜZDE 50 ZAM

NET asgari ücret: 12.759 TL
BRÜT asgari ücret: 15.012 TL

YÜZDE 55 ZAM

NET asgari ücret: 13.184 TL
BRÜT asgari ücret: 15.512 TL olacak.

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