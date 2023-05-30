Haberler Haberler RESMİ GAZETE BUGÜN | 30 MAYIS 2023 Resmi Gazete kararları

RESMİ GAZETE BUGÜN | 30 MAYIS 2023 Resmi Gazete kararları

30 MAYIS 2023 RESMİ GAZETE KARARLARI | Resmi Gazete'nin 30 Mayıs 2023 tarihli sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. YSK'nın Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçlarının Resmi Gazete'de bugün yayınlanacağını açıklamasının ardından Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 30 Mayıs 2023 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2023 Salı 09:59 Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2023 Salı 10:10
RESMİ GAZETE BUGÜN | 30 MAYIS 2023 Resmi Gazete kararları

RESMİ GAZETE BUGÜN 30 MAYIS | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 30 Mayıs Salı 2023 tarihli 32206. sayısı yayınlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 30 Mayıs 2023 Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

30 MAYIS 2023 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– İstanbul Arel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 23/2/2023 Tarihli ve 2019/7991 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 23/2/2023 Tarihli ve 2021/17663 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 23/2/2023 Tarihli ve 2021/33759 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

DİĞER
Son dakika haberi: Beşiktaş'ın ilk transferi dünya yıldızı oluyor! Sözlü anlaşma tamamlandı...
Alişan eşi Buse Varol'la ilgili o gelişmeyi açıkladı gözyaşlarını zor tuttu sesi titredi! Boşanmanın eşiğinden dönmüşlerdi! Kayınvalidesi ve eltisi ile...
Süper Lig şampiyonunun muhtemel rakipleri netleşiyor!
Cimbom'dan Portekizli sol beke özel sunum!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2023 uzman öğretmenlik, başöğretmenlik sınavı ne zaman?
İstanbul barajlarında son durum 30 Mayıs Salı
POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?
2023 MEBBİS uzman öğretmen sınavı başvuru ekranı
Devlet destekli faizsiz evlilik kredisi ne zaman yürürlüğe girecek?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
NBA'de finalin adı belli oldu! NBA'de finalin adı belli oldu! 09:47
Kocaelispor'da flaş gelişme! Fırat Gül... Kocaelispor'da flaş gelişme! Fırat Gül... 09:40
Ankaragücü - G.Saray maçı saat kaçta? Ankaragücü - G.Saray maçı saat kaçta? 09:37
Beşiktaş'a büyük müjde! Transfere dünden razılar Beşiktaş'a büyük müjde! Transfere dünden razılar 09:21
Süper Lig şampiyonunun muhtemel rakipleri netleşiyor! Süper Lig şampiyonunun muhtemel rakipleri netleşiyor! 09:18
F.Bahçe nasıl şampiyon olur? İşte tüm ihtimaller F.Bahçe nasıl şampiyon olur? İşte tüm ihtimaller 09:06
Daha Eski
Sivasspor - Konyaspor maçı saat kaçta? Sivasspor - Konyaspor maçı saat kaçta? 09:02
Zaniolo’ya milli davet Zaniolo’ya milli davet 01:15
Hatice İlgün’den bronz Hatice İlgün’den bronz 01:12
Opsiyon devrede! İşte Cimbom'un ödeyeceği bonservis Opsiyon devrede! İşte Cimbom'un ödeyeceği bonservis 00:33
F.Bahçe'ye Livakovic şoku! O takımla anlaştı F.Bahçe'ye Livakovic şoku! O takımla anlaştı 00:33
Londra'da Timur'a flaş teklif! O yıldızı istediler Londra'da Timur'a flaş teklif! O yıldızı istediler 00:33