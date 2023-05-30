Haberler Haberler DEPREM SON DAKİKA | 30 Mayıs deprem mi oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler, artçı depremler ve büyüklükleri...

DEPREM SON DAKİKA | 30 Mayıs deprem mi oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler, artçı depremler ve büyüklükleri...

30 MAYIS SON DEPREMLER | Türkiye, jeolojik konumu gereği deprem kuşağında bulunan bir ülkedir. Bu nedenle, çeşitli büyüklüklerde birçok depreme maruz kalmaktadır. Son olarak, Kahramanmaraş'ta ardışık olarak meydana gelen iki şiddetli deprem, 11 ilde ciddi hasarlara yol açmıştır. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı ve Kuzey Anadolu Sıradağları gibi farklı fay hatlarında gerçekleşen depremler, halk tarafından sıkça takip edilmektedir. İşte en güncel deprem haberleri, 30 Mayıs'ta yaşanan deprem ve AFAD ile Kandilli Rasathanesi'nin son depremler, artçı depremler ve büyüklükleri hakkındaki bilgiler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2023 Salı 07:02
DEPREM SON DAKİKA | 30 Mayıs deprem mi oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler, artçı depremler ve büyüklükleri...

DEPREM SON DAKİKA 30 MAYIS | Deprem kuşağında yer alan ülkemiz, coğrafi konumu nedeniyle büyüklü küçüklü çok sayıda sarsıntıya maruz kalmaktadır. Son olarak Kahramanmaraş'ta art arda meydana gelen iki şiddetli depremden 11 il büyük ölçüde etkilenerek yıkıcı hasar almıştır. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı ve Kuzey Anadolu Sıradağları gibi farklı fay hatlarında meydana gelen depremler, vatandaşlar tarafından da sıklıkla araştırılmaktadır. İşte son dakika deprem haberleri, 30 Mayıs deprem mi oldu? sorusunun cevabı ve AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler, artçı depremler ve büyüklükleri...

30 MAYIS'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

NOT: Görsellerde 4.5 ve üzeri şiddete sahip depremler turuncu, 4.0 ve üzeri yeşil, 3.5 ve üzeri mavi, 3.0 ve üzeri şiddetteki depremler ise sarı renkle gösterilmiştir.

DİĞER
Son dakika haberleri: Beşiktaş'tan transferde büyük sürpriz! Bunu kimse beklemiyordu, teklifler ortaya çıktı...
Bensu Soral ve Hakan Baş çiftinden sınırsız yatırım: Ünlü çift İngiltere’de ev sahibi olmak için kolları sıvadı!
Opsiyon devrede! İşte Cimbom'un ödeyeceği bonservis
Cimbom'dan Portekizli sol beke özel sunum!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Altın fiyatları canlı kur takibi!
Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları
Sayısal Loto çekildi! İşte 29 Mayıs sonuçları
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? Zam takvimi belli oldu...
2023 Bursluluk sınavı başvuru şartları neler?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Zaniolo’ya milli davet Zaniolo’ya milli davet 01:15
Hatice İlgün’den bronz Hatice İlgün’den bronz 01:12
Opsiyon devrede! İşte Cimbom'un ödeyeceği bonservis Opsiyon devrede! İşte Cimbom'un ödeyeceği bonservis 00:33
F.Bahçe'ye Livakovic şoku! O takımla anlaştı F.Bahçe'ye Livakovic şoku! O takımla anlaştı 00:33
Londra'da Timur'a flaş teklif! O yıldızı istediler Londra'da Timur'a flaş teklif! O yıldızı istediler 00:33
G.Saray'ın Ankara kafilesi açıklandı! Dikkat çeken detay... G.Saray'ın Ankara kafilesi açıklandı! Dikkat çeken detay... 00:33
Daha Eski
G.Saray'a 20'lik genç yetenek! G.Saray'a 20'lik genç yetenek! 00:33
İmza parası görüşmeleri tıkadı! İstediği rakam... İmza parası görüşmeleri tıkadı! İstediği rakam... 00:33
G.Saray'dan sürpriz hamle! MLS'ten... G.Saray'dan sürpriz hamle! MLS'ten... 00:33
G.Saray'dan yıldızlı proje! Transferleri... G.Saray'dan yıldızlı proje! Transferleri... 00:33
Ahmet Nur Çebi'den transfer açıklaması! Ahmet Nur Çebi'den transfer açıklaması! 00:33
G.Saray ve F.Bahçe'yi derbi öncesi bekleyen büyük tehlike! G.Saray ve F.Bahçe'yi derbi öncesi bekleyen büyük tehlike! 00:33