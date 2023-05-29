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2. TURA KATILIM ORANI KAÇ? | Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. turda kaç kişi oy kullandı?

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İlk turdaki adaylardan herhangi birinin salt çoğunluğu elde edememesi üzerine en çok oyu alan 2 adayın yarıştığı 2. tura katılım ise en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İlk turda yurt içi ve yurt dışında rekor katılımlara imza atılan Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turu hakkında arama motorlarında araştırılan '2. tura katılım oranı kaç? Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. turda kaç kişi oy kullandı?' sorularının cevabını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2023 Pazar 11:28 Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2023 Pazartesi 08:00
2. TURA KATILIM ORANI KAÇ? | Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. turda kaç kişi oy kullandı?

2. TURA KATILIM ORANI KAÇ? | Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için milyonlarca seçmen, yeniden sandıklara akın etti. İlk turda pusulada yer alan 4 adaydan herhangi birisinin yüzde 50 +1 oy ile salt çoğunluğu elde edememesi üzerine düzenlenen 2. tur seçimlerine katılım oranı ise merak ediliyor. Yurt dışında ve yurt içinde yoğun ilgi gösterilen Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili merak edilen rakam ve oranları haberimizde derledik.

2. TURA KATILIM ORANI KAÇ?

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin paylaştığı istatistiklere göre, seçmen sayısı 64 milyon 145 bin 504'e ulaşan ülkemizde, kadın seçmen sayısı erken seçmen sayısını geride bıraktı. İlk turda 2 milyon 318 bin 956 kadın, 31 milyon 826 bin 548 erkek seçmen yer aldı. Seçimlerde 64 milyon 145 bin 504 kayıtlı seçmenden 55 milyon 833 bin 153'ü oy kullandı. Böylece seçime katılma oranı yüzde 87,04 olarak kayda geçti. Kullanılan oylardan 54 milyon 796 bin 49'u geçerli, 1 milyon 37 bin 104'ü ise geçersiz sayıldı.

1. TUR SEÇİM İSTATİSTİKLERİ

👉Toplam seçmen sayısı: 64 milyon 145 bin 504

👉Kullanılan oy sayısı: 55 milyon 833 bin 153

👉Geçerli oy sayısı: 54 milyon 796 bin 49

👉Seçime katılma oranı: % 87,4

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ 2. TURDA KAÇ KİŞİ OY KULLANDI?

YSK tarafından yapılan açıklamada, 2. tur seçimlerine katılım oranı saat 18.15 itibariyle %84.41 olarak bildirildi. 2. turda yüzde 65,8 ile katılım oranı en düşük il Ağrı oldu. Ağrı'yı ise Iğdır, Van, Muş ve Kars takip etti. 2. tur seçimlerinde ise katılım oranı en yüksek il ise yüzde 89,8 ile Düzce oldu. Düzce'yi Amasya, Kütahya, Çanakkale ve Bilecik takip etti.

İlk seçimde yüzde 90,8 katılım oranı gösteren İstanbul'da 2. turda ise yüzde 87,8 oranında katılım oldu. Ankara'da ilk seçimde 91,5 katılım sağlandı. 2. turda ise katılım oranı yüzde 88'e düştü. İzmir'de ilk seçimde yüzde 90,5 katılım sağlanırken 2. seçimde yüzde 87,2 oranı ile sandığa gidildi.

İLK TURDA ALINAN OY SAYILARI VE ORANLARI

📌Recep Tayyip Erdoğan: 27 milyon 133 bin 849 oy (%49,52)

📌Kemal Kılıçdaroğlu: 24 milyon 595 bin 178 oy (%44,88)

📌Sinan Oğan: 2 milyon 831 bin 239 oy (%5,17)

📌Muharrem İnce: 235 bin 783 oy (%0,43)

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