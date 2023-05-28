Haberler Haberler ANKARA SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA | Ankara Cumhurbaşkanlığı 2. tur oy oranları

ANKARA SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA | Ankara Cumhurbaşkanlığı 2. tur oy oranları

ANKARA SEÇİM SONUÇLARI | Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için oy verme işlemi tamamlandı. İlk turda adaylardan herhangi birinin salt çoğunluğu elde edememesi üzerine gidilen ikinci turda, YSK'nın seçim sonuçlarını paylaşmasıyla birlikte Ankara seçim sonuçları en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte son dakika Ankara seçim sonuçları ve Ankara Cumhurbaşkanlığı 2. tur oy oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2023 Pazar 10:50 Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2023 Pazar 11:10
ANKARA SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA | Ankara Cumhurbaşkanlığı 2. tur oy oranları

ANKARA SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA | Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turunda oy verme işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte Yüksek Seçim Kurulu oy sayımlarına başladı. 14 Mayıs'ta 28. Dönem Milletvekili seçimleri ile birlikte yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, 4 adaydan hiçbirinin salt çoğunluğu elde edememesi üzerine ikinci tura gidildi. Yurt dışında ve Türkiye'de oy kulanan vatandaşlar, en kalabalık kentlerden Ankara'nın seçim sonuçlarını merak ediyor. İşte Ankara Cumhurbaşkanlığı 2. tur oy oranları...

ANKARA CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR OY ORANLARI

Saat 08.00 ile 17.00 arasında gerçekleştirilen oy kullanma işlemleri sonrası sandıklar kapandı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçimle ilgili yayın yasağının saat 18.30 itibarıyla kaldırıldığını duyurdu. YSK kararına göre seçim sonuçları en geç 23.59'dan önce verilmeye başlanacak. Sonuçları anbean sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

ANKARA 2. TUR SEÇİM SONUÇLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

ANKARA'DA OY DAĞILIMI NASIL OLDU?

Oy kullanma işlemi tamamlandığında haberimiz güncellenecektir.

2. TURDA BARAJ VAR MI?

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçimin 2. turu ile ilgili yaptığı açıklamada, bu oylamada baraj olmadığı belirtildi. İlk turda en çok oyu alan iki adayın katıldığı ikinci turda, baraj olmaksızın geçerli en çok oyu alan aday, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 13. Cumhurbaşkanı olmaya hak kazanacak. YSK'nın konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeler yer alıyor:

✔️Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılır. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış bulunan iki aday katılır ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur.

✔️İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin ölümü veya seçilme yeterliğini kaybetmesi hâlinde, ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle yapılır. Bunların dışındaki sebeplerle boşalma olması hâlinde ikame yoluna gidilemez.

✔️Oylamalara tek adayla gidilmesi hâlinde, oylama referandum şeklinde yapılır. Aday geçerli oyların çoğunluğunu alması hâlinde Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. Oylamada, adayın geçerli oyların çoğunluğunu alamaması hâlinde seçim yenilenir.

✔️Yeni seçilen Cumhurbaşkanı göreve başlayıncaya kadar görev süresi dolan Cumhurbaşkanının görevi devam eder.

DİĞER
Selen Görgüzel ile Aslı Zen arasındaki polemik büyüyor!
İzel'i acı gününde Sinan Akçıl yalnız bırakmadı! "Bu iki satır mesajla aldım haberi" sözleri yürek sızlatmıştı son görev gözyaşları içinde yerine getirildi
F.Bahçe bombayı patlatıyor!
Icardi transferinde bomba haber!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İlk turda oy kullanmayanlar ikinci turda oy verebilir mi?
İkinci turda oy kullanmamanın cezası ne kadar, kaç TL?
İzmir seçim sonuçları son dakika (2. tur oy oranları)
İstanbul seçim sonuçları son dakika (2. tur oy oranları)
Konya seçim sonuçları son dakika (2. tur oy oranları)
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Juventus - Milan maçı hangi kanalda? Juventus - Milan maçı hangi kanalda? 10:44
Icardi transferinde bomba haber! Icardi transferinde bomba haber! 10:44
Lazio - Cremonese maçı hangi kanalda? Lazio - Cremonese maçı hangi kanalda? 10:40
Monza - Lecce maçı hangi kanalda? Monza - Lecce maçı hangi kanalda? 10:35
Bologna - Napoli maçı hangi kanalda? Bologna - Napoli maçı hangi kanalda? 10:31
Juventus - Milan maçı hangi kanalda? Juventus - Milan maçı hangi kanalda? 10:26
Daha Eski
Celtics seriyi eşitledi! Bir ilk peşinde Celtics seriyi eşitledi! Bir ilk peşinde 10:26
Transferde Icardi formülü! G.Saray... Transferde Icardi formülü! G.Saray... 10:16
Flaş sözler! "Jesus rahatsız etmiyor da Güneş mi ediyor?" Flaş sözler! "Jesus rahatsız etmiyor da Güneş mi ediyor?" 10:07
Valencia - Espanyol maçı hangi kanalda? Valencia - Espanyol maçı hangi kanalda? 08:50
Girona - Real Betis maçı hangi kanalda? Girona - Real Betis maçı hangi kanalda? 08:46
Almeria - Valladolid maçı hangi kanalda? Almeria - Valladolid maçı hangi kanalda? 08:36