Haberler Haberler ALTIN FİYATLARI CANLI - 26 Mayıs Cuma 2023 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

ALTIN FİYATLARI CANLI - 26 Mayıs Cuma 2023 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

26 MAYIS CUMA altında son durum - Altın, ülkemizdeki en güvenli yatırım araçları listesinde ilk sıralardaki yerini korumaya devam ediyor. Yatırımcıların yanı sıra vatandaşların da sıklıkla tercih ettiği bir para biriktirme yöntemi olan altın alış ve satış işlemlerinin kura göre değişimi de güni çinde sık sık araştırılan konular arasında. Gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ata altın fiyatları arama motorlarında sıklıkla sorgulanırken 26 Mayıs altın fiyatlarını haberimizde derledik. İşte altında anlık son durum ve canlı kur takibi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2023 Cuma 06:57
ALTIN FİYATLARI CANLI - 26 Mayıs Cuma 2023 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

💥CANLI ALTIN FİYATLARI - 26 Mayıs Cuma günü ons altın ve döviz kurlarındaki değişimlerden etkilenen altın fiyatlarındaki son durum merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, gram altın ne kadar oldu, çeyrek altın ne kadar? İşte altındaki anlık durum ve son fiyatlar...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉26 Mayıs Cuma 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.250,46

Gram altın satış: 1.250,69

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.248,00

Çeyrek altın satış: 2.304,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 4.481,00

Yarım altın satış: 4.608,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 8.977,00

Tam altın satış: 9.216,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 9.164,00

Cumhuriyet altını satış: 9.303,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 9.183,00

Ata altın satış: 9.454,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 26 Mayıs Cuma günü saat 06.35 itibarıyla alınmıştır.

DİĞER
Son dakika haberleri: İsmail Kartal’ın yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe’den sonra sürpriz takımla Süper Lig’e dönüyor…
BOTAŞ'tan Gazprom tarafından devralınacağı iddialarına yalanlama: Maksatlı ve planlı
Cimbom'un soluna yeni aday! Portekizli yıldız için ilk hamle geldi
F.Bahçe'de Szalai'ye sürpriz talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Assasin's Creed ne zaman çıkacak?
ALDATMAK 32. BÖLÜM FULL İZLE
💰1 DOLAR KAÇ TL?
SON DAKİKA MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI
atv CANLI İZLE (HD) - atv dizileri | ATV YAYIN AKIŞI | atv CANLI YAYIN 📺
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Karamanspor turladı Karamanspor turladı 01:47
F.Bahçe taraftarını coşturacak açıklama! F.Bahçe taraftarını coşturacak açıklama! 01:02
G.Saray'dan 8 numara hamlesi! İngiliz ekibinden bilgi alındı G.Saray'dan 8 numara hamlesi! İngiliz ekibinden bilgi alındı 01:01
F.Bahçe'de Szalai'ye sürpriz talip! F.Bahçe'de Szalai'ye sürpriz talip! 00:53
Aslan'a yeni gol makinesi! Aslan'a yeni gol makinesi! 00:40
Osasuna evinde hata yapmadı! Osasuna evinde hata yapmadı! 00:26
Daha Eski
Finalde F.Bahçe'nin rakibi Başakşehir! Finalde F.Bahçe'nin rakibi Başakşehir! 00:09
A.Gücü 10 kişi kaldı! İşte kırmızı kart pozisyonu A.Gücü 10 kişi kaldı! İşte kırmızı kart pozisyonu 00:09
Menajeri G.Saray'a bildirdi! İşte yeni takımı Menajeri G.Saray'a bildirdi! İşte yeni takımı 00:09
Ayrılacak mı? Babasından transfer açıklaması! Ayrılacak mı? Babasından transfer açıklaması! 00:09
PFDK Şenol Güneş'in cezasını açıkladı! PFDK Şenol Güneş'in cezasını açıkladı! 00:09
Türkiye Kupası finalinin tarihi ve saati açıklandı! Türkiye Kupası finalinin tarihi ve saati açıklandı! 00:09