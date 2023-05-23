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SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 23 Mayıs Survivor ödül oyununu kazanan takım belli oldu!

Survivor yeni sezon oldukça heyecanlı olarak devam ediyor. Birçok kişinin merakla beklediği 23 Mayıs Salı tarihli bölümde ise Suvivor ödül oyununun kazananı merak ediliyor. Peki, 23 Mayıs 2023 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte Survivor'da ödül oyununu kazanan takım...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2023 Çarşamba 01:00
SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 23 Mayıs Survivor ödül oyununu kazanan takım belli oldu!

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ekranların en sevilen yarışma programlarından Survivor, tüm heyecanıyla devam ediyor. 23 Mayıs Salı günü yayınlanacak bölümde ödül oyununu kimin kazandığı merak ediliyor. Milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyen Survivor'da 23 Mayıs Salı günü neler olduğunu haberimizde derledik. İşte detaylar...

23 MAYIS SALI SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

23 Mayıs Salı günü yayınlanan bölümde ödül oyunun iki turunu da peş peşe kırmızı takım kazandı ve ödülün sahibi oldu. Ödül oyununu kazanan kırmızı takım, helikopter ile gezme ödülünün sahibi oldu. Helikopter ödülünün yanı sıra kazanan takımın yarışmacılarına çeşitli yiyecekler verildi.

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