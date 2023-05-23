MEMURA KİRA YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI | Memurlara kira yardımı ne kadar, kaç TL, kimlere verilecek? Başvuru tarihleri ve ekranı

Memurların yüzünü güldürecek kira yardımı müjdesi geldi. Son dönemde fahiş kira fiyatları nedeniyle özellikle büyükşehirlerden uzak durmaya çalışan memurların, maaşlarında taban fiyatın 22 bin TL olacağının açıklanmasının ardından bu kez de kira desteği gündeme geldi. Konuya ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, destek ödeme tutarının il ve ilçe bazında değişeceğini belirterek çeşitli açıklamalarda bulundu. Peki memura kira yardımı başvuru şartları nedir? Memurlara kira yardımı ne kadar, kimlere verilecek? İşte detaylar...

MEMURA KİRA YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

AK Parti seçim beyannamesinin duyurulmasının ardından, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki parti, kamu çalışanlarının sosyoekonomik koşullarını iyileştirmek amacıyla bölgesel geçim endekslerini dikkate almayı taahhüt etti. Özellikle İstanbul'da yaşayan memurlar için yapılacak düzenlemeler, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da görev yapan meslektaşlarına benzer ödemelerin yapılmasını sağlayacak. Bu adımlar, memurların daha iyi bir yaşam standardına kavuşmalarını hedefliyor.

Milletvekili seçildikten sonra Dışişleri Bakanı olarak görevine devam eden Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da düzenlenen bir basın toplantısında Cumhur İttifakı'na üye parti temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda, Çavuşoğlu önemli konulara ve planlamalara değindi ve özellikle yüksek kira zamlarına dikkat çekti. Büyükşehirlerdeki memurlar için il ve ilçe bazında kira katkısı sağlanacağını duyuran Çavuşoğlu, kira düzenlemeleriyle ilgili adımların atılacağını belirtti. Ancak proje henüz tamamlanmadığından başvuru şartları da kamuoyu ile paylaşılmadı.

MEMURLARA KİRA YARDIMI NE KADAR, KİMLERE VERİLECEK?

Antalya'ya son 21 yılda 145 milyar lirayı aşan kamu yatırımı yaptıklarını kaydeden Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Kampanya sürecinde hemşehrilerimizle buluşmalarımızda talep ve sorunları da dinleme, gözlemleme fırsatımız oldu. Bu doğrultuda vatandaşlarımızın en çok dile getirdiği önemli iki sorunu çözmek için Cumhur İttifakı olarak çalışmalarımızı başlattık. Bunlardan ilki Antalya'mızdaki fahiş kira artışları. Önce Rusya-Ukrayna Savaşı, sonra asrın felaketi depremler, arz talep dengesini bozdu. Ancak bu sorun sadece yaşanan krizlerin sonucu değil, fırsatçıların da kurnazlığından kaynaklı. Bu ahlaki de değil, insani de değil. Yasal düzenlemelerle ve ilave tedbirlerle gereğini yapacağız. Büyükşehirlerde memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı vereceğiz."

Kira desteğinin ne kadar yapılacağı da henüz bilinmiyor. Bakan Çavuşoğlu'nun kira desteğine ilişkin söyledikeri şu yönde: