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SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 21 Mayıs Survivor eleme adayı belli oldu

Survivor'da heyecan devam ederken takımların saf dışı kalıp bireyselliğin öne çıktığı dönem sürüyor. 21 Mayıs Pazar günü yayınlanan Survivor'da dokunulmazlık oyunu ve ada konseyinin yorumları, fragmanı izleyenleri heyecanlandırırken dokunulmazlık oyununun kazananı da en fazla merak edilen ve araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki, 21 Mayıs 2023 Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? İşte tüm merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2023 Pazartesi 03:00
SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 21 Mayıs Survivor eleme adayı belli oldu

Ekranların en sevilen yarışma programlarından Survivor, başlar başlamaz 2023 sezonuna damga vurdu. 21 Mayıs Pazar günü yayınlanan fragmanda dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı merak ediliyor. Milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyen Survivor'da 21 Mayıs Pazar günü neler olduğunu haberimizde derledik. İşte detaylar...

SURVIVOR İKİNCİ BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Survivor'da bu akşam ikinci bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Kıran kırana mücadelenin yaşandığı gecenin kazananı en yüksek skoru yapan Yusuf oldu. Kıyasıya geçen mücadelenin sonunda dokunulmazlığı kazanan isim Survivor Yusuf oldu.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor ikinci bireysel dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme adayı da belli oldu. Survivor Yusuf ikinci bireysel dokunulmazlığı kazanan isim oldu. Eleme adayı için bir isim vermesi gereken Yusuf, Cansu'nun ismini verdi. Böylelikle Survivor 2023'ün ikinci bireysel eleme adayı Cansu olmuş oldu.

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