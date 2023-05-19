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LGS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | LGS sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

LGS sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Hem veliler hem öğrenciler sınav giriş yerlerinin açıkanmasını bekliyor. 'LGS sınav giriş yerleri belli oldu mu?' sorgusu arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Peki, 2023 LGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? LGS sınavı ne zaman? LGS 2023 sonuçları ne zaman açıklanacak?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2023 Cuma 19:50 Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2023 Cuma 20:00
LGS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | LGS sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

4 Haziran 2023'te gerçekleşecek LGS'nin başvuru aşamasını geride bırakan öğrenciler, sınav giriş belgelerinin açıklanacağı tarihi sorgulamaya başladı. İşte, LGS 2023'ün gerçekleşeceği tarih ve sınav giriş belgesine dair merak edilenler...

LGS GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK? SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

LGS başvuru kılavuzunda yer alan bilgiye göre, sınav giriş belgeleri 26 Mayıs'tan itibaren e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden yayınlanacak. Öğrenciler sınav giriş belgelerini okul müdürlüklerinden alabilecek.

2023 LGS NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Sınavı'nın bu yıl 4 Haziran 2023'te uygulanacağını açıkladı.

LGS SONUÇ TARİHİ

Sınav sonuçları 26 Haziran'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek.

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