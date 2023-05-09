💰1 DOLAR KAÇ TL? | 9 Mayıs 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

9 MAYIS 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 9 Mayıs 2023 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 19,51 (Alış) - 19,52 (Satış)
EURO: 21,41 (Alış) - 21,42 (Satış)
STERLİN: 24,55 (Alış) - 24,67 (Satış)
1 DOLAR = 19,52 TL
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👉9 Mayıs Salı 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.274,58
Gram altın satış: 1.274,75
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 2.268,00
Çeyrek altın satış: 2.303,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 4.550,00
Yarım altın satış: 4.620,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 8.901,00
Tam altın satış: 9.055,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 9.234,00
Cumhuriyet altını satış: 9.373,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 9.133,00
Ata altın satış: 9.385,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 9 Mayıs Salı günü saat 14.19 itibarıyla alınmıştır.