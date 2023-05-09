Haberler Haberler 💰1 DOLAR KAÇ TL? | 9 Mayıs 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

💰1 DOLAR KAÇ TL? | 9 Mayıs 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 9 Mayıs Salı 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2023 Salı 14:24 Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2023 Salı 14:50
💰1 DOLAR KAÇ TL? | 9 Mayıs 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

9 MAYIS 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 9 Mayıs 2023 Döviz Kuru...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 19,51 (Alış) - 19,52 (Satış)

EURO: 21,41 (Alış) - 21,42 (Satış)

STERLİN: 24,55 (Alış) - 24,67 (Satış)

1 DOLAR = 19,52 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉9 Mayıs Salı 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.274,58

Gram altın satış: 1.274,75

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.268,00

Çeyrek altın satış: 2.303,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 4.550,00

Yarım altın satış: 4.620,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 8.901,00

Tam altın satış: 9.055,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 9.234,00

Cumhuriyet altını satış: 9.373,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 9.133,00

Ata altın satış: 9.385,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 9 Mayıs Salı günü saat 14.19 itibarıyla alınmıştır.

DİĞER
O yorumlara sessiz kalamadı... Almeda Abazi'den takipçisine sert çıkış! "Kim olduğunu biliyorum" diyerek verdi veriştirdi!
Aldatmak'ın Güzide'si ve Elmas'ından sosyal medyayı sallayan poz! Gören bir daha baktı sosyal medyada yorum yağdı: "İkisi de yaşını asla göstermiyor"
İtalyanlar duyurdu! Jesus'un yerine dünyaca ünlü hoca
Zaniolo gidiyor Belçikalı yıldız geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
MEMUR ZAMMI MÜJDESİ! Başkan Erdoğan açıkladı
En düşük kamu işçisi maaşı ne kadar oldu 2023?
Kamu işçisi zamlı maaşları ne zaman ödenecek 2023?
Kamu işçileri taban maaşı ne kadar oldu?
Kamu işçisi zammı ne kadar, yüzde kaç oldu?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Real Madrid - Manchester City canlı izle! Real Madrid - Manchester City canlı izle! 14:11
Gündemi sarsacak iddia! Jesus'un yeni takımı... Gündemi sarsacak iddia! Jesus'un yeni takımı... 13:45
G.Saray'dan flaş Torreira paylaşımı! G.Saray'dan flaş Torreira paylaşımı! 13:38
Messi için flaş iddia! Yeni takımını açıkladılar Messi için flaş iddia! Yeni takımını açıkladılar 12:45
G.Saray'dan bomba transfer! Yıldırım'ın hayalini Özbek alıyor G.Saray'dan bomba transfer! Yıldırım'ın hayalini Özbek alıyor 12:43
Zirve yarışı alev aldı! İşte 3 büyüklerin kalan maçları Zirve yarışı alev aldı! İşte 3 büyüklerin kalan maçları 12:10
Daha Eski
Fırtına'da ilk hedef belli oldu! İzin çıktı Fırtına'da ilk hedef belli oldu! İzin çıktı 11:47
Eczacıbaşı Dynavit - Fenerbahçe Opet CANLI izle! Eczacıbaşı Dynavit - Fenerbahçe Opet CANLI izle! 11:37
Fırtına evinde bambaşka! İşte o istatistik Fırtına evinde bambaşka! İşte o istatistik 11:31
İtalyanlar duyurdu! Jesus'un yerine dünyaca ünlü hoca İtalyanlar duyurdu! Jesus'un yerine dünyaca ünlü hoca 11:28
Volkan Demirel'den çarpıcı F.Bahçe sözleri! Volkan Demirel'den çarpıcı F.Bahçe sözleri! 11:17
Güneş'ten yıldız isme onay! Güneş'ten yıldız isme onay! 11:03