Haberler Haberler KIŞ GERİ DÖNDÜ MONTLARI GİYİN | Meteoroloji'den 12 ile sarı kodlu uyarı - 5 Mayıs hava durumu ve İstanbul 5 günlük hava raporu

KIŞ GERİ DÖNDÜ MONTLARI GİYİN | Meteoroloji'den 12 ile sarı kodlu uyarı - 5 Mayıs hava durumu ve İstanbul 5 günlük hava raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlerdir süren uyarılarının ardından sıcak Mayıs günleri, yerini yağışlı ve serin havaya bıraktı. İstanbul'da gece saatlerinden itibaren başlayan yağış sabahın ilk saatlerine kadar devam ederken megakette yağmurun hafta sonu da etkili olacağı belirtildi. Öte yandan İç Ege ile Marmara'nın bazı bölgelerinde yağışın şiddetli geleceği bildirilerek vatandaşlar sel ve su baskınlarına karşı uyarıldı. Peki bugün hava nasıl olacak? Yağmurlar ne kadar sürecek? İşte 5 Mayıs il il hava durumu ve İstanbul 5 günlük hava durumu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2023 Cuma 07:51 Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2023 Cuma 08:00
KIŞ GERİ DÖNDÜ MONTLARI GİYİN | Meteoroloji'den 12 ile sarı kodlu uyarı - 5 Mayıs hava durumu ve İstanbul 5 günlük hava raporu

Meteoroloji, 5 Mayıs Cuma 2023 tairhli hava durumu raporunu yayınladı. Ege ve Marmara Bölgesi'nde 12 ilde sarı kod veren hava uzmanları, yağışların yurdun batı bölgesinde hafta sonu da etkili olacağını belirterek Ege'deki şiddetli yağışa karşı vatandaşları uyardı. Baharı beklerken kış gününe uyanan megakentlileri için İstanbul 5 günlük hava durumu ile 5 Mayıs illere göre hava durumunu haberimizde derledik....

METEOROLOJİ'DEN 12 İLE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlerdir yapılan uyarıların ardından beklenen şiddetli yağışların, ülkenin batısından yurda giriş yaptığını bildirdi. Başta Ege Bölgesi olmak üzere 12 iilde sarı kodlu alarm veren yetkililer, vatandaşları sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. İşte sarı uyarı verilen o iller:

  • Afyonkarahisar
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bursa
  • Denizli
  • Eskişehir
  • İzmir
  • Kütahya
  • Manisa
  • Muğla
  • Uşak

5 MAYIS 2023 İL İL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, İç ve Batı Akdeniz ile Zonguldak, Düzce, Bolu, Eskişehir ve Konya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Ege ve Göller Yöresi ile Çanakkale, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinde toz taşınımı bekleniyor. Sıcaklığın ise batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

UYARI ÜSTÜNE UYARI GELDİ

Kuvvetli yağış uyarısı: Yağışların; İç Ege ve Göller Yöresi ile Çanakkale, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Toz taşınımı uyarısı: Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinde beklenen toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU 5 MAYIS 2023

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çanakkale, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

⛅BURSA °C, 20°C
⛅EDİRNE °C, 22°C
⛅İSTANBUL °C, 17°C
⛅KOCAELİ °C, 18°C

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU 5 MAYIS 2023

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İç Ege'de yerel kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 20°C
DENİZLİ °C, 23°C
İZMİR °C, 24°C
MUĞLA °C, 24°C

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU 5 MAYIS 2023

Parçalı ve çok bulutlu, İç ve Batı Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Göller Yöresi'nde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor.

ADANA °C, 32°C
ANTALYA °C, 26°C
HATAY °C, 34°C
K.MARAŞ °C, 29°C

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU 5 MAYIS 2023

Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir ve Konya çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 22°C
ESKİŞEHİR °C, 20°C
KONYA °C, 23°C
SİVAS °C, 23°C

KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU 5 MAYIS 2023

Parçalı ve çok bulutlu, Düzce, Zonguldak ve Bolu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 20°C
DÜZCE °C, 20°C
KASTAMONU °C, 23°C
ZONGULDAK °C, 16°C
AMASYA °C, 27°C
SAMSUN °C, 17°C
TOKAT °C, 26°C
TRABZON °C, 16°C

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU 5 MAYIS 2023

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 19°C
IĞDIR °C, 23°C
MALATYA °C, 25°C
VAN °C, 18°C

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU 5 MAYIS 2023

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 26°C
GAZİANTEP °C, 29°C
SİİRT °C, 26°C
ŞANLIURFA °C, 30°C

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

DİĞER
Son Dakika: Esra Erol’un haykırışları işe yaradı ve kaçırılan Sıla bulundu! 12 yaşındaki Sıla’yı kaçıran Dinç ise yakalandı!
Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile eşi Sinem Kobal'a bakın! Liseli aşıklar gibi...
Kartal Redmond'un alternatifini buldu!
Galatasaray'da Özbek'ten özel prim!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
DSİ kura çekilişi asil ve yedekler isim listesi!
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023 | İstanbul
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2023 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
HIDIRELLEZ GÜNÜ VE GECESİ OKUNACAK DUALAR | Hıdırellezde hangi dualar ve tesbihler okunur? Hıdırellez gecesi nasıl dilek dilenir?
2023 Hıdırellez ne zaman, neden kutlanır?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
90+ Başakşehir 90+ Başakşehir 00:54
En özel ödüller En özel ödüller 00:52
Napoli şampiyon Napoli şampiyon 00:51
Avantaj Eczacı’da Avantaj Eczacı’da 00:48
Haaland şov Haaland şov 00:47
Erdem Can’a koçlardan destek Erdem Can’a koçlardan destek 00:46
Daha Eski
Boston fark attı Boston fark attı 00:45
Enes Ünal rekor kırdı Enes Ünal rekor kırdı 00:44
Stefan Kuntz’la devam Stefan Kuntz’la devam 00:41
"Adalet istiyoruz" "Adalet istiyoruz" 00:40
Başakşehir son dakikada kazandı! Başakşehir son dakikada kazandı! 00:38
Galibiyet uzatmada geldi! İşte maçın tek golü Galibiyet uzatmada geldi! İşte maçın tek golü 00:38