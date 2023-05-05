Haberler Haberler HIDIRELLEZ GÜNÜ VE GECESİ OKUNACAK DUALAR | Hıdırellezde hangi dualar ve tesbihler okunur? Hıdırellez gecesi nasıl dilek dilenir?

HIDIRELLEZ GÜNÜ VE GECESİ OKUNACAK DUALAR | Hıdırellezde hangi dualar ve tesbihler okunur? Hıdırellez gecesi nasıl dilek dilenir?

Hıdırellezde dileklerinin gerçekleşmesi için dua etmek isteyen milyonlarca vatandaş, hıdırellezde okunacak duaları araştırmaya başladı. Peki, bu yıl 5 Mayıs Perşembe gününe denk gelen hıdırellezde nasıl dilek dilenir, hıdırellez gecesi hangi dualar okunur? İşte hıdırellez günü çekilecek tesbihler ve edilecek dualar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2022 Cuma 23:30 Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2023 Cuma 07:24
HIDIRELLEZ GÜNÜ VE GECESİ OKUNACAK DUALAR | Hıdırellezde hangi dualar ve tesbihler okunur? Hıdırellez gecesi nasıl dilek dilenir?

Her sene Mayıs ayında kutlanan ve baharın gelişini temsil eden Hıdırellez, Hızır ve İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olarak kabul edilmektedir. Hıdırellezde geleneksel ritüeller yapılmakla birlikte; dualar edilmekte ve dilekler dilenmektedir. Peki, hıdırellez duası nasıl edilir? Hıdırellezde hangi dualar okunur, nasıl dilek dilenir? İşte hıdırelleze dair merak edilenler...

HIDIRELLEZ NE ZAMAN? 2022 Devamını Oku BUNU DA OKU

HIDIRELLEZ DUASI

  • Bin bir adım bir adım /Allah bir adım adım / Kerim kerem Allah /Başımda bir duman var yardım eyle ya Allah / La ilaha illallah muhammeden resullullah yetiş imdadıma hızır ile Allah birsin sen kulla mişersin biz gibi kulların yardımcısı sensin hızır deryada erdim murada amin.
  • Hıdırellez günü "Allahümme Rabbühü Ya Halkalhalas Muhammedin Resulullah Yetiş imdadıma Ya HIZIR YA İLYAS" duası okunur ve senenin bereketli geçmesi dilenir.

HIDIRELLEZDE GÜL AĞACINA NASIL DİLEK BAĞLANIR, NASIL DİLEK TUTULUR?

  • Gül ağacı altına dilek dilemektir en yayın hıdırelllez geleneklerinden biridir. Bu gelenek Hıdırellez akşamında gerçekleştirilir. Dilekler bir kağıda yazılıp asılabileceği gibi şekil olarak da gül ağacının altına çizilebilir.
  • Ev isteyen ev resmi, araba isteyen araba resmi çizebilir. Niyetler edilir, dualar edilir ve dilekler gün kavuşmadan gül ağacının altına bırakılır.
  • Ertesi sabah olduğu yerden toplayıp akan suya atılır.

KURAN'DA 'HIZIR' GEÇİYOR MU?

Kur'an'da Kehf Suresi'nde (60-82) Musa ve bir gencin kıssası anlatılmaktadır. Kehf Suresi'de dahil olmak üzere hiçbir yerde Hızır ismi geçmemektedir ancak çeşitli hadislerde bu şekilde anılmaktadır.

Olayın yaşandığı yer için "iki denizin birleştiği yer" denilmektedir. Uzun bir yolculuk yapan Musa ile yanındaki gencin beraberlerinde, yemek için getirdikleri balığın kaçması ile başlayan olay sonrasında, 65. ayette "Derken kullarımızdan bir kul buldular ki, biz ona katımızdan bir rahmet vermiş, kendisine tarafımızdan bir ilim öğretmiştik." denilerek gönderme yapılan Hızır'dan söz edilir.

DİĞER
Son dakika: Fenerbahçe kaşla göz arasında transferi bitirdi! İmzasıyla tarihe geçecek: İşte Jorge Jesus’un yeni prensi…
Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile eşi Sinem Kobal'a bakın! Liseli aşıklar gibi...
Kartal Redmond'un alternatifini buldu!
Galatasaray'da Özbek'ten özel prim!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
DSİ kura çekilişi asil ve yedekler isim listesi!
Kış geri döndü, montları giyin! 5 Mayıs hava durumu
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023 | İstanbul
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2023 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
2023 Hıdırellez ne zaman, neden kutlanır?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
90+ Başakşehir 90+ Başakşehir 00:54
En özel ödüller En özel ödüller 00:52
Napoli şampiyon Napoli şampiyon 00:51
Avantaj Eczacı’da Avantaj Eczacı’da 00:48
Haaland şov Haaland şov 00:47
Erdem Can’a koçlardan destek Erdem Can’a koçlardan destek 00:46
Daha Eski
Boston fark attı Boston fark attı 00:45
Enes Ünal rekor kırdı Enes Ünal rekor kırdı 00:44
Stefan Kuntz’la devam Stefan Kuntz’la devam 00:41
"Adalet istiyoruz" "Adalet istiyoruz" 00:40
Başakşehir son dakikada kazandı! Başakşehir son dakikada kazandı! 00:38
Galibiyet uzatmada geldi! İşte maçın tek golü Galibiyet uzatmada geldi! İşte maçın tek golü 00:38