GMAİL MAVİ TİK DÖNEMİNİ BAŞLATACAK! | Gmail mavi tik nasıl alınır? Gmail mavi tik kimler kullanabilecek?

GMAİL MAVİ TİK ALMA - Google'ın tüm dünyada en çok kullanılan uygulaması Gmail, kullanıcılarına yeni bir özelliği açmaya hazırlanıyor. Instagram ve Twitter'da kullanılan 'mavi tik', artık Gmail'de de kullanıma açılacak. Google, bugünden itibaren Gmail'e mavi tik geleceğini açıkladı. Güvenliği sağlamak adına getirilen bu yöntem kullanıcılar tarafından merakla bekleniyor. Bu uygulama kullanıcıların kendilerine e-posta gönderen şirketlerin gerçek hesap olup olmadığını anlamalarına yardımcı olacak.

GMAİL MAVİ TİK NASIL ALINIR? GMAİL MAVİ TİK KİMLER KULLANABİLECEK?

Google'un duyurduğu yenilik, özellikle sahte e-postalara karşı kullanıcıları koruyacak. Bu özellik şirketler ve şahıslar tarafından kullanılacak. Şirketler, marka logosunun gerçekten kendilerine ait olduğunu bildirmek zorunda. Bu işlemin ardından şirketler mavi tik onay rozeti alacak.