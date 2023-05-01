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REFAH PAYI MÜJDESİ! Başkan Erdoğan açıkladı: Enflasyon farkı yanında refah payı...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan memura zam müjdesi geldi. Ankara'da 7. Olağan Genel Kurul'da konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Temmuz ayında enflasyon farkı ile birlikte memura refah payı da verileceğini açıkladı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın memura zam müjdesi ile ilgili açıklaması...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2023 Pazartesi 15:40 Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2023 Pazartesi 16:10
REFAH PAYI MÜJDESİ! Başkan Erdoğan açıkladı: Enflasyon farkı yanında refah payı...

MEMURA ZAM MÜJDESİ! - Başkan Recep Tayyip Erdoğan, temmuz ayında memura yapılacak zam ile ilgili kritik bir detayı vatandaşlar ile paylaştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da 7. Olağan Genel Kurul'da açıklamalarda bulundu. Vatandaşa müjdeleri peşi sıra veren Başkan Erdoğan, memura da müjdeyi paylaştı.

TEMMUZ AYINDA ENFLASYON FARKI İLE BİRLİKTE REFAH PAYI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Temmuzda enflasyon farkı yanında, refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız. Memurlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yine tutacağız." ifadeleri ile memur zammı müjdesini verdi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ARTAN KİRALARA ÇÖZÜM AÇIKLAMASI!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, son dönemde artış gösteren kira fiyatları ile ilgili olarak, "Deprem sonrası özellikle büyükşehirlerimizde aniden artan kira fiyatlarıyla ilgili de gerekli hazırlıkları yapıyoruz. TOKİ vasıtasıyla daha fazla konut üreterek, memur ve ücretlinin refah kaybının önüne geçerek, bu meseleyi mutlaka çözüme kavuşturacağız." açıklamasında bulundu.

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