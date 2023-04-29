Haberler Haberler 💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ! 29 Nisan Cumartesi 2023 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ! 29 Nisan Cumartesi 2023 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

Milli Piyango'nun pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı devam ediyor. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '29 Nisan Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 29 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekildi mi, ne zaman çekilecek? Büyük ikramiyenin 169 milyon TL'yi geçtiği Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2023 Cumartesi 21:40 Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2023 Cumartesi 22:00
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ! 29 Nisan Cumartesi 2023 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı
<p>Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'nun çekilişi 29 Nisan Cumartesi akşamı gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler 'Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? 29 Nisan Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, Çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. İşte 29 Nisan Cumartesi 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları...

29 NİSAN CUMARTESİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi 29 Nisan Cumartesi akşamı saat 21.30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı.

29 NİSAN CUMARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUCU

8-11-41-58-84-87 Joker: 63 Süperstar: 76

👉 Sayısal Loto 29 Nisan Cumartesi sonucu için TIKLA

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