Haberler Haberler 💰1 DOLAR KAÇ TL? | 27 Nisan 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

💰1 DOLAR KAÇ TL? | 27 Nisan 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 27 Nisan Perşembe 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2023 Perşembe 14:12
💰1 DOLAR KAÇ TL? | 27 Nisan 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

27 NİSAN 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 27 Nisan 2023 Döviz Kuru...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 19,4191 (Alış) - 19,4372 (Satış)

EURO: 21,4927 (Alış) - 21,5120 (Satış)

STERLİN: 24,1345 (Alış) - 24,2555 (Satış)

1 DOLAR = 19,43 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉27 Nisan Perşembe 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.249,55

Gram altın satış: 1.249,74

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.226,00

Çeyrek altın satış: 2.272,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 4.439,00

Yarım altın satış: 4.517,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 8.850,00

Tam altın satış: 8.951,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 9.006,00

Cumhuriyet altını satış: 9.142,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 9.095,00

Ata altın satış: 9.224,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 27 Nisan Perşembe günü saat 14.10 itibarıyla alınmıştır.

DİĞER
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'a transferde bir iyi, bir de kötü haber! Yıldız oyuncudan teklif itirafı: "Türkçe öğreneceğim"
ÖZEL | Galatasaray'a Premier Lig'den orta saha! Torreira'nın yerine...
Derbinin oranları açıklandı! Favori...
F.Bahçe'den G.Saray'a yılın transfer çalımı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
DGS BAŞVURU VE SINAV TARİHİ NE ZAMAN?
LGS 2023 SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?
Merkez Bankası Nisan faiz kararı ne kadar, yüzde kaç oldu?
KARAYOLLARI PERSONEL ALIMI SON DAKİKA
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Athletic Bilbao - Sevilla maçı saat kaçta? Athletic Bilbao - Sevilla maçı saat kaçta? 15:00
Ebrar Karakurt kulüp başkanıyla birbirine girdi Ebrar Karakurt kulüp başkanıyla birbirine girdi 14:58
Villarreal - Espanyol maçı saat kaçta? Villarreal - Espanyol maçı saat kaçta? 14:57
Galatasaray'dan TFF'ye sürpriz çıkarma! Galatasaray'dan TFF'ye sürpriz çıkarma! 14:10
Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları devam ediyor! Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları devam ediyor! 14:14
Trabzonspor’da Hamsik’ten Napoli mesajı Trabzonspor’da Hamsik’ten Napoli mesajı 14:18
Daha Eski
Southampton - Bournemouth maçı saat kaçta? Southampton - Bournemouth maçı saat kaçta? 14:44
Tottenham - Manchester United maçı saat kaçta? Tottenham - Manchester United maçı saat kaçta? 14:48
Valencia - Real Valladolid maçı saat kaçta? Valencia - Real Valladolid maçı saat kaçta? 14:53
NBA'de iki takım daha konferans yarı finalinde! NBA'de iki takım daha konferans yarı finalinde! 11:02
Luis Chavez’den F.Bahçe itirafı! Luis Chavez’den F.Bahçe itirafı! 11:12
Luis Chavez’den F.Bahçe itirafı! Luis Chavez’den F.Bahçe itirafı! 11:16