💰1 DOLAR KAÇ TL? | 27 Nisan 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

27 NİSAN 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 27 Nisan 2023 Döviz Kuru...

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ABD Doları: 19,4191 (Alış) - 19,4372 (Satış)

EURO: 21,4927 (Alış) - 21,5120 (Satış)

STERLİN: 24,1345 (Alış) - 24,2555 (Satış)

1 DOLAR = 19,43 TL

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👉27 Nisan Perşembe 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.249,55

Gram altın satış: 1.249,74

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.226,00

Çeyrek altın satış: 2.272,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 4.439,00

Yarım altın satış: 4.517,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 8.850,00

Tam altın satış: 8.951,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 9.006,00

Cumhuriyet altını satış: 9.142,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 9.095,00

Ata altın satış: 9.224,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 27 Nisan Perşembe günü saat 14.10 itibarıyla alınmıştır.