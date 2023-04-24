Haberler Haberler 💰1 DOLAR KAÇ TL? | 24 Nisan 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

💰1 DOLAR KAÇ TL? | 24 Nisan 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 24 Nisan Pazartesi 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2023 Pazartesi 13:59 Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2023 Pazartesi 14:10
💰1 DOLAR KAÇ TL? | 24 Nisan 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

24 NİSAN 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 24 Nisan 2023 Döviz Kuru...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 19,39 (Alış) - 19,42 (Satış)

EURO: 21,37 (Alış) - 21,38 (Satış)

STERLİN: 24,08 (Alış) - 24,20 (Satış)

1 DOLAR = 19,42 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉24 Nisan Pazartesi 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.237,97

Gram altın satış: 1.238,14

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.182,00

Çeyrek altın satış: 2.229,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 4.364,00

Yarım altın satış: 4.444,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 8.701,00

Tam altın satış: 8.847,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 8.914,00

Cumhuriyet altını satış: 9.049,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 8.936,00

Ata altın satış: 9.076,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 24 Nisan Pazartesi günü saat 13.57 itibarıyla alınmıştır.

DİĞER
Yeşilçam'ın gözü yaşlı anasıydı! Şükriye Atav'ın iki oğlu da kendisinden ünlüymüş! Biri spiker diğeri oyuncu...
TikTok aşkı 9 ay sürdü! Dolandırılınca Müge Anlı’nın kapısını çaldı! “Tüm Türkiye’nin geliniymiş” O gerçek çileden çıkardı...
F.Bahçe'de alarm! İstanbulspor maçında...
F.Bahçe'den şampiyonluk transferi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Sağlık Bakanlığı kura çekimi 2023 canlı
Şevval orucu nedir, ne zaman tutulur?
Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? (24 Nisan Pazartesi)
aspor CANLI İZLE (HD) - A Spor YAYIN AKIŞI
tv8 CANLI İzle (TV8 CANLI YAYIN YOUTUBE HD)
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe - İstanbulspor maçı saat kaçta? Fenerbahçe - İstanbulspor maçı saat kaçta? 13:14
F.Bahçe'de alarm! İstanbulspor maçında... F.Bahçe'de alarm! İstanbulspor maçında... 13:05
F.Bahçe-İstanbulspor maçının VAR'ı belli oldu! F.Bahçe-İstanbulspor maçının VAR'ı belli oldu! 12:25
Fırtına skoru koruyamıyor! Fırtına skoru koruyamıyor! 12:24
F.Bahçe'den golcü hamlesi! Hocası ayrılığı açıkladı F.Bahçe'den golcü hamlesi! Hocası ayrılığı açıkladı 12:19
İşte derbi biletlerinin satışa çıkacağı tarih! İşte derbi biletlerinin satışa çıkacağı tarih! 12:12
Daha Eski
Beşiktaş-G.Saray derbisi için flaş seyirci kararı! Beşiktaş-G.Saray derbisi için flaş seyirci kararı! 11:52
Atalanta - Roma maçı hangi kanalda? Atalanta - Roma maçı hangi kanalda? 11:41
Pepe'den 1 yıllık imza! Pepe'den 1 yıllık imza! 11:40
Sakaryaspor - Boluspor maçı hangi kanalda? Sakaryaspor - Boluspor maçı hangi kanalda? 11:36
Rüştü Reçber'in oğlu İngiliz ekibine imza attı! Rüştü Reçber'in oğlu İngiliz ekibine imza attı! 11:17
Bandırmaspor - Erzurumspor maçı hangi kanalda? Bandırmaspor - Erzurumspor maçı hangi kanalda? 11:14