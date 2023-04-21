Haberler Haberler 💰1 DOLAR KAÇ TL? | 21 Nisan 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

💰1 DOLAR KAÇ TL? | 21 Nisan 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 21 Nisan Cuma 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2023 Cuma 07:50 Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2023 Cuma 08:00
💰1 DOLAR KAÇ TL? | 21 Nisan 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

21 NİSAN 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 21 Nisan 2023 Döviz Kuru...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 19,40 (Alış) - 19,41 (Satış)

EURO: 21,27 (Alış) - 21,29 (Satış)

STERLİN: 24,07 (Alış) - 24,19 (Satış)

1 DOLAR = 19,41 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉21 Nisan Cuma 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.249,44

Gram altın satış: 1.249,62

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.186,00

Çeyrek altın satış: 2.244,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 4.371,00

Yarım altın satış: 4.460,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 8.716,00

Tam altın satış: 8.887,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 8.945,00

Cumhuriyet altını satış: 9.080,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 8.951,00

Ata altın satış: 9.131,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 21 Nisan Cuma günü saat 06.14 itibarıyla alınmıştır.

DİĞER
Takı bilmecesi! Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir boşanma kararı almıştı!
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ duyurdu: 22 bin kişiye kamuda iş fırsatı! Hangi kadrolara alım yapılacak?
Saiss'e Körfez kancası! İşte teklif edecekleri rakam
Fenerbahçe'de planlar değişti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bayramda mezarlıkta okunacak dua Diyanet
Bayramda çekilecek zikir ve tesbihler 2023 Diyanet
Peygamber Efendimiz'in Ramazan Bayramı duası
Bayram namazı farz mıdır Diyanet?
Bayram mesajları 2023 (Dualı, hadisli)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Toroğlu yorumladı! Penaltı kararı ve kırmızı kart doğru mu? Toroğlu yorumladı! Penaltı kararı ve kırmızı kart doğru mu? 01:13
Bjelica: 10 kişi kaldıktan sonra... Bjelica: 10 kişi kaldıktan sonra... 01:13
Tahkim'den Beşiktaş ve F.Bahçe'ye kötü haber Tahkim'den Beşiktaş ve F.Bahçe'ye kötü haber 01:13
Fırtına Sivas'ta kayıp! Fırtına Sivas'ta kayıp! 01:13
Maçta penaltı ve kırmızı kararı! İşte o anlar Maçta penaltı ve kırmızı kararı! İşte o anlar 01:13
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 01:13
Daha Eski
F.Bahçe Erden Timur'u mahkemeye verdi! Zaniolo... F.Bahçe Erden Timur'u mahkemeye verdi! Zaniolo... 01:13
G.Saray'ın ilgilendiği sürpriz isim ortaya çıktı! G.Saray'ın ilgilendiği sürpriz isim ortaya çıktı! 01:13
Aslan'ın eski gözdesi Kartal'a! Bonservisi... Aslan'ın eski gözdesi Kartal'a! Bonservisi... 01:13
G.Saray'da flaş gelişme! Rashica... G.Saray'da flaş gelişme! Rashica... 01:13
G.Saray'dan görülmemiş takas! Dünya bunu konuşacak G.Saray'dan görülmemiş takas! Dünya bunu konuşacak 01:13
Pedro attı sosyal medya yıkıldı! İşte yapılan paylaşımlar Pedro attı sosyal medya yıkıldı! İşte yapılan paylaşımlar 01:13