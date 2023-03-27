💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 27 Mart 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

27 MART 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 27 Mart 2023 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 19,0903 (Alış) - 19,0961 (Satış)
EURO: 20,5824 (Alış) - 20,5930 (Satış)
STERLİN: 23,3546 (Alış) - 23,4718 (Satış)
1 DOLAR = 19,06 TL
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👉27 Mart Pazartesi 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.198,12
Gram altın satış: 1.198,27
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 1.991,00
Çeyrek altın satış: 2.007,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 3.984,00
Yarım altın satış: 4.016,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 7.942,00
Tam altın satış: 8.000,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 8.106,00
Cumhuriyet altını satış: 8.228,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 8.123,00
Ata altın satış: 8.203,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 27 Mart Pazartesi günü saat 15.36 itibarıyla alınmıştır.