Haberler Haberler İSTANBUL TOKİ KURA LİSTELERİ BELLİ OLDU | TOKİ İstanbul kura başvurusu isim listesi - Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ kura çekilişi

İSTANBUL TOKİ KURA LİSTELERİ BELLİ OLDU | TOKİ İstanbul kura başvurusu isim listesi - Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ kura çekilişi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında kura tarihi adım adım İstanbul'a yaklaşıyor. Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle kuraların ertelenmesinin ardından İstanbul Avrupa Yakası'nda bulunan Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler’de kura çekilişine hak kazanan isimler belli oldu. İşte TOKİ İstanbul şehit yakını, emekli, genç, engelli ve diğer kura başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler isim listesi…

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2023 Perşembe 08:01 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2023 Perşembe 08:01
İSTANBUL TOKİ KURA LİSTELERİ BELLİ OLDU | TOKİ İstanbul kura başvurusu isim listesi - Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ kura çekilişi

İSTANBUL TOKİ KURA LİSTELERİ BELLİ OLDU | 250 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'da yapılacak TOKİ kura çekilişleri için geri sayım devam ediyor. Türkiye'nin en kalabalık kentinde yüksek başvuru sayısının ardından kura çekimine hak kazanan isimler de belli oldu. Vatandaşlar tarafından araştırılan TOKİ İstanbul kura başvurusu isim listesi - Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ kura çekilişi kazananlar ve reddedilenler isim listesini haberimizde derledik. İşte detaylar…

TOKİ İSTANBUL KURA BAŞVURUSU REDDEDİLENLER İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

Toplu Konut İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden TOKİ İstanbul başvurusu kabul edilmeyenlerin isim listesi yayınlandı. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ İstanbul Avrupa Yakası'nda inşa edilecek sosyal konutlar için başvurusu reddedilenler belli oldu.

KABUL EDİLEN ŞEHİT YAKINI, TERÖR MALULÜ VE GAZİ İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

Cumhuriyet en büyük sosyal konut projesi kapsamında İstanbul Avrupa Yakası'nda bulunan Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde başvurusu kabul edilenlerin isimleri açıklandı.

KABUL EDİLEN ENGELLİ BAŞVURULARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

TOKİ kura çekilişleri ertelendi. 7-14 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek olan İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ kura çekilişlerinin deprem nedeniyle ertelendiği açıklandı.

KABUL EDİLEN GENÇ BAŞVURULARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞ TARİHLERİ

TOKİ İstanbul kura çekimi; Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla ve Silivri ilçelerinde toplamda 50 bin konutu kapsıyor. Henüz İstanbul TOKİ kura çekim tarihi belli olmadı. Tarihler açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

KABUL EDİLEN EMEKLİ BAŞVURULARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

TOKİ kura çekimi hakkında açıklamalarda bulunan Kurum, "81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kurallar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek" şeklinde konuştu.

KABUL EDİLEN DİĞER (NORMAL) BAŞVURULAR İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

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