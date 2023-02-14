TAŞIMALI EĞİTİM NEDİR? | Taşımalı eğitim ne demek, hangi illerde uygulanacak? - 2023 MEB taşımalı eğitim yönetmeliği

TAŞIMALI EĞİTİM NEDİR? | Kahramanmaraş''ın Pazarcık ve Elbistan illerinde meydana gelen şiddetli iki deprem 10 ilde yıkıcı hasara neden oldu. Ülke çapından deprem bölgesine yardım gitmesi için milyonlar tek yürek olurken Milli Eğitim Bakanlığı, yarıyıl tatilinin ardıdan okulların açılmasını depremden etkilenen illerde 1 Mart, diğer illerde ise 20 Şubat'a kadar ertelediğini duyurdu. Depremzedelerin KYK yurtlarına yerleştirilmesi sebebiyle üniversitelerin yaz sonuna kadar uzaktan eğitime devam etmesine karar verilirken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, YKS'de 12. sınıf 2. dönem konularının, LGS'de ise 8. sınıf 2. dönem konularının yer almayacağını açıkladı. Ardından bir açıklamada daha bulunan Bakan Özer, "Depremden etkilenen 10 ilde çadır merkezleri, yurtlar, konteyner merkezleri gibi konaklama alanlarını taşımalı eğitim kapsamına aldık." ifadelerini kullandı. Peki Taşımalı eğitim ne demek, hangi illerde uygulanacak? İşte 2023 MEB taşımalı eğitim yönetmeliği ve tüm merak edilenler...

TAŞIMALI EĞİTİM NE DEMEK?

Nüfusu az ve dağınık yerleşim birimlerinde bulunan ve birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan mecburi öğrenim çağındaki öğrencilerin merkezi yerlerdeki ilköğretim kurumlarına günübirlik taşınarak, eğitim öğretim verilmesini sağlamak amacıyla MEB İlköğretim Genel Müdürlüğü'nce 1989-1990 öğretim yılının ikinci yarısından itibaren Kırıkkale ilinde 3, Kocaeli ilinde 2 merkezde olmak üzere, deneme mahiyetinde pilot uygulama olarak "Taşımalı İlköğretim Uygulaması" başlatıldı.

Bu öğretim yılında, 2 ilin 12 okul ve yerleşim biriminden 305 öğrenci beş merkez okula taşındı. MEB, arzuladığı verimi elde etmesi üzerine de 1990-1991 öğretim yılından itibaren "Taşımalı İlköğretim Uygulaması"na geçti.

2023 MEB TAŞIMALI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ İÇİN TIKLAYIN

Toplu taşıma hizmeti bulunmayan, öğrencisi taşıma kapsamına alınacak okul ve yerleşim biriminin seçiminde;

a) Nüfusun az veya dağınık olması, öğrenci sayısındaki yetersizlik, yerleşim yerinin coğrafi özellikleri, yol şartları,

b) Eğitime erişim ihtiyacı olan öğrencinin sürekli veya geçici ikamet ettiği yerleşim yerinde bu ihtiyacını karşılayacağı türde eğitim kurumu bulunmaması veya bu kurumların kapalı olması,

c) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can ve mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmedik olayların ortaya çıkması ve/veya bu olaylar sonucunda; tamir, güçlendirme, bertaraf veya tedavi çalışmaları yapılıyor olması,

ç) Göçler ve mevsimlik işçi hareketleri olması, gibi özellikler aranır.

(2) Öğrencisi taşınacak yerleşim yerinin taşıma merkezine uzaklığının en az 2 kilometre olması esas olup, 50 kilometreden daha fazla mesafeden taşıma yapılmaz. Birinci fıkrada sayılan özellikler sebebiyle bu mesafelerin artırılıp azaltılmasına gerekçe belirtmek suretiyle Planlama Komisyonu karar verebilir.

(3) En az bir ders yılı parasız yatılı öğrenim gören ortaöğretim öğrencileri taşıma kapsamında değerlendirilebilir. Parasız yatılılıktan öğrenci taşıma uygulamasına geçişler için başvurular, öğrenci velisi tarafından parasız yatılı olarak öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne, ders bitiminden temmuz ayının sonuna kadar yapılır. Okul müdürlüklerinden gelen bu veriler, parasız yatılılık ve bursluluk komisyonunun görüşleri de alınarak Planlama Komisyonunca değerlendirilir.

TAŞIMALI EĞİTİM HANGİ İLLERDE UYGULANACAK?

Taşımalı eğitim, depremden etkilenen iller olan Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adıyaman'da uygulanacak.