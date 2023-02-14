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DEPREM ÇANTASINDA OLMASI GEREKEN MALZEMELER NELER? Deprem çantası nasıl hazırlanır? | AFAD deprem çantası

Ülkemizde sık sık yaşanan bir doğal felaket olan ve yıkıcı etkileri olan depremden en az hasarla kurtulmak için herkesin evinde olması gerek en deprem çantası, en çok araştırılan konular arasın da yer alıyor. Peki deprem çantasında hangi ürünler olmalı? Deprem çantası nasıl hazırlanır? İşte tüm soruların yanıtları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2021 Cumartesi 15:43 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2023 Salı 11:53
DEPREM ÇANTASINDA OLMASI GEREKEN MALZEMELER NELER? Deprem çantası nasıl hazırlanır? | AFAD deprem çantası

Ülkemizde sık sık yaşanan sarsıntılar ve beklenen büyük İstanbul depremine karşı önlem almak isteyen vatandaşlar, deprem çantasında neler olması gerektiğini araştırıyor. Herkesin evinde, arabasında ve iş yerlerinde bulunması gereken, hayati önem taşıyan deprem çantawsı hakkında arama motorlarında araştırılan deprem çantasında hangi malzemeler olmalı? Deprem çantası nasıl hazırlanmalı? sorularının cevabını haberimizde derledik...

DEPREM ÇANTASINDA OLMASI GEREKEN MALZEMELER

Gıda

Yüksek kalorili, vitamin ve karbonhidrat içeren, su kaybını önleyen ve dayanıklı (çabuk bozulmayan) gıdalar (Konserve, kuru meyveler, tahin–pekmez, meyve suyu, vb.).

Önemli belge fotokopileri

Kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.)
Tapu, sigorta, ruhsat belgeleri
Zorunlu Deprem Poliçesi
Diplomalar
Pasaport, banka cüzdanı vb.
Diğer (evcil hayvan sağlık karnesi, vb.)
Giyecekler
İç çamaşırı
Çorap
Yağmurluk
İklime uygun giysiler

Su

Her bir aile üyesi düşünülerek yeterli içme suyu alınmalı.

Hijyen malzemeler

Sabun ve Dezenfektanlar
Diş fırçası ve macunu
Islak mendil
Tuvalet kâğıdı
Hijyenik ped
Diğer malzemeler
İlk yardım çantası
Uyku tulumu veya battaniye
Çakı, düdük, küçük makas
Kâğıt, kalem
Pilli radyo, el feneri ve yedek piller (dayanıklı/uzun ömürlü pil seçilmeli)

DEPREM ÇANTASI NASIL HAZIRLANIR?

Deprem çantası hazırlamak kadar, "Deprem çantası nasıl olmalı?" sorusunun cevabı da oldukça önemlidir. Şimdi, deprem çantası hazırlarken dikkat etmeniz gerekenleri sıralayalım.

Hazırladığınız deprem çantası ağır olmamalı, kolaylıkla taşınabilir olmalıdır.

Deprem çantasını kolaylıkla ulaşacağınız bir yerde saklamanız çok önemlidir. Acil durumda kolaylıkla ulaşamayacağınız bir deprem çantası amaca uygun değildir.

Deprem çantasını tüm aileniz için değil, kişisel ihtiyaçlarınız doğrultusunda hazırlamalısınız. Ayrıca evcil hayvanınız varsa onun ihtiyaçlarına da küçük bir çantada yer vermeyi unutmamalısınız.

Deprem çantanızı mevsim şartlarına uygun olacak şekilde belirli dönemlerde yenilemeyi unutmamalısınız.

Yiyeceklerin ve içeceklerin son kullanma tarihleri konusunda dikkatli olmalısınız. Son kullanma tarihleri yakın olan ürünleri tüketebilir ve yerlerine yenilerini koyabilirsiniz.

Evin yanı sıra iş yeriniz ve otomobilinizde de deprem çantası bulundurmanızda fayda var.

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