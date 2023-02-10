MALATYA SON DAKİKA | 10 Şubat Malatya ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? Deprem bölgesinde son durum

MALATYA SON DAKİKA | Malatya, saat 04.17'de merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 şiddetindeki depremin ardından 13.24'te, bu kez merkezi Elbistan olan 7,6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Yaklaşık 20 ilde hissedilen ve 10 kentte yıkıcı hasar bırakan depremin ardından enkaz altında arama kurtarma çalışmaları başlarken bir yandan da ölü ve yaralı sayıları gelmeye başladı. Depremin 5. günü olan 10 Şubat Cuma günü ekipler hala bir umutla enkaz altında çalışmalarını sürdürürken ölü ve yaralı sayıları da her saat yükseliyor. İşte Malatya'da ölü ve yaralı sayısı ile son durum...

10 ŞUBAT MALATYA ÖLÜ VE YARALI SAYISI KAÇ OLDU?

AFAD tarafından açıklanan son verilere göre, depremlerde ölü sayısı 17 bin 674'e yükseldi. Deprem de 72 bin 879 kişi yaralandı.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından yapılan açıklamada, 9 Şubat günü Malatya'da yaralı sayısı bin 71, yaralı sayısı ise 9 bin 108 olarak belirtildi.

MALATYA'DA SON DURUM

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Malatya'da AFAD Koordinasyon Merkezi'nde bilgilendirme toplantısı yaptı. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy, Malatya'da deprem nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının bin 71''e çıktığını kaydetti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Vali Hulusi Şahin, AK Parti Malatya Milletvekilleri ile Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile AFAD Koordinasyon Merkezi'nde bilgilendirme toplantısı yaptı.

MARKET VE ECZANELER HİZMET VERMEYE BAŞLADI

Malatya'daki son durum hakkında açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malatya'da deprem nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının bin 71'e, yaralı sayısının ise 9 bin 108'e çıktığını ifade etti.

Arama kurtarma çalışmalarında toplamda 25 bin 774 personelinin sahada görev yaptığı aktan Bakan Ersoy, kente faaliyet gösteren market ve eczanelerin yarısının hizmete vermeye başladığını belirtti.

AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuşan Bakan Mahmut Özer de koordineli olarak sürecin yönetilerek yeme, içme, barınma ile özellikle çocuk ve kadınlarla ilgili ihtiyaçların sürdürülebilir bir şekilde sağlandığını kaydetti.

"DEVLETİN TÜM BİRİMLERİ AKTİF OLARAK SAHADA"

Vatandaşlara sadece toplanma merkezleri ve çadır merkezlerinde değil tüm noktalarda ulaşıldığını dile getiren Özer, "Mahalle aralarına, köylere, tüm ilçelerimize rahat bir şekilde ulaşıyoruz. Yardım gönderen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah hızlı bir şekilde el birliğiyle, devletimizin tüm imkanlarını kullanarak bu süreçleri hızlı bir şekilde atlatacağız" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sürecin en başından itibaren her türlü talimatı verdiğini ve bakanların da sahada aktif olarak çalıştığını söyleyen Bakan Özer, "Devletin tüm birimleri aktif olarak sahada. Hiçbir birim diğer birimden daha ön planda değil. Herkes elinden gelen tüm çabayı sarf ediyor. Herkese minnettarız" dedi.

Özer, Millî Eğitim Bakanlığı olarak çok geniş bir yayılıma sahip olduklarına işaret ederek, tüm ilçelerde ve köylerde lojistik destekler ile mekanizmaların güçlü olduğunu kaydetti.

Millî Eğitim Bakanlığı olarak söz konusu on ilde yurtlarda, okullarda, pansiyonlarda, uygulama otellerinde ve öğretmenevlerinde olmak üzere şu an itibariyle 450 bin vatandaşa konaklama hizmeti verdiklerine işaret eden Bakan Özer şunları söyledi:

"İnşallah bu sayıyı giderek artıracağız. Diğer taraftan şu anda sahada 7 bin 46 gönüllü öğretmenimiz organizasyona destek veriyorlar. Bu süreçlerde çok kritik olan, özellikle çocuklarımızın ve kadınlarımızın psikolojik destek mekanizmalarına destek olmak üzere yaklaşık 2 bin psikolojik rehber ve danışman öğretmenimiz sahada on ilimizde yaygın bir şekilde vatandaşlarımızla buluşuyor. Yine yaklaşık iki yıl önce başlatmış olduğumuz Millî Eğitim Bakanlığı AFAD iş birliğinde arama kurtarma biriminden 4 bin 136 öğretmenimiz on ilde arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Daha önce açıklamıştık, mesleki eğitimde 6 ay önce yemek ve ekmek üretmeyle ilgili kapasitemizi artırmıştık. Şu an itibariyle günlük 700 bin ekmek üretimi yapıp on ilimize dağıtıyoruz. İnşallah hafta sonu itibariyle bu sayıyı 1 milyona çıkartacağız. Mesleki eğitimin yiyecek içecek üretim merkezlerinde, uygulama otellerinde, öğretmenevlerinde 800 bin sıcak yemek üretiyoruz, 400 bin kumanya dağıtıyoruz. 60 tane de seyyar mutfağı tüm illerimize gönderdik. Emek veren tüm öğretmen tüm yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. İnşallah Malatya'da da bu süreçleri organize bir şekilde yürüterek bu süreçleri atlatacağız."