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DİYARBAKIR SON DAKİKA | 10 Şubat Diyarbakır ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? Deprem bölgesinde son durum

Diyarbakır, merkezüssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan iki depremle sarsıldı. 4. günde enkazdaki arama ve kurtarma çalışmaları umutla devam ederken bölgedeki çetin kış şartları hem depremzedeleri hem de ekipleri olumsuz etkiliyor. AFAD'ın sık sık ölü ve yaralı sayısını güncellediği Diyarbakır'da son durum merak ediliyor. Peki 10 Şubat Diyarbakır ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? İşte Diyarbakır son veriler ve son dakika haberleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2023 Cuma 07:50 Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2023 Cuma 08:00
DİYARBAKIR SON DAKİKA | 10 Şubat Diyarbakır ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? Deprem bölgesinde son durum

DİYARBAKIR SON DAKİKA | Diyarbakır, saat 04.17'de merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 şiddetindeki depremin ardından 13.24'te, bu kez merkezi Elbistan olan 7,6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Yaklaşık 20 ilde hissedilen ve 10 kentte yıkıcı hasar bırakan depremin ardından enkaz altında arama kurtarma çalışmaları başlarken bir yandan da ölü ve yaralı sayıları gelmeye başladı. Depremin 5. günü olan 10 Şubat Cuma günü ekipler hala bir umutla enkaz altında çalışmalarını sürdürürken ölü ve yaralı sayıları da her saat yükseliyor. İşte Diyarbakır'da ölü ve yaralı sayısı ile son durum...

9 ŞUBAT DİYARBAKIR ÖLÜ VE YARALI SAYISI KAÇ OLDU?

AFAD tarafından açıklanan son verilere göre, depremlerde ölü sayısı 17 bin 674'e yükseldi. Deprem de 72 bin 879 kişi yaralandı. Ancak AFAD, ölü ve yaralı sayılarını il il değil toplu halde açıklıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise depremin 2. günü olan 7 Şubat tarihinde yaptığı açıklamada, illere göre vefat sayılarını açıklamıştı. Buna göre, Diyarbakır'da 7 Şubat günü yaralı sayısı 770, ölü sayısı ise 92 olarak belirtilmişti.

DİYARBAKIR'DA SON DURUM

72 SAAT SONRA ÇIKARILDI

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi Yoldaş Apartmanı enkazında yaşam koridoru oluşturularak 72 saat sonra enkazın altından 40 yaşlarındaki Yazgül Çaçan sağ olarak çıkartıldı. Çaçan, enkaz altında ilk tıbbi müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansa alınarak hastaneye sevk edildi. Aynı yerden iki kişinin cansız bedeni daha çıkartıldı.

HANİ BELEDİYE BAŞKANI KAZA GEÇİRDİ

Diyarbakır'dan Hani'ye seyir halinde olan ve içinde Hani Belediye Başkanı İbrahim Lale'nin bulunduğu araç, Çardaklı Mahallesi mevkiinde kontrolden çıkarak taşlık araziye uçtu. Yol kenarındaki set halindeki taşlara çarparak duran araçta ağır hasar oluşurken, Lale kazadan yara almadan kurtuldu. Kullanılamaz hale gelen araç, çekici ile sanayiye kaldırıldı.

KEDİ MAMA ÜÇÜNCÜ GÜNDE KURTARILDI

Kahramanmaraş merkezli depremde Diyarbakır'da ağır hasar gören 8 katlı binanın 2'nci katında 3 gün boyunca mahsur kalan kedi, arama kurtarma ekipleriyle kepçe yardımıyla kurtarıldı.

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