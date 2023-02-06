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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den başsağlığı mesajı!

Kahramanmaraş merkezli olan ve çevre illerde de büyük hasara neden olan depremlerin ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi başsağlığı açıklamalarında bulundu. İşte Mehmet Büyükekşi'nin sözleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2023 Pazartesi 18:39
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den başsağlığı mesajı!

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve çevre illerde büyük hasara neden olan depremlerin ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıklamalarda bulundu.

İŞTE MEHMET BÜYÜKEKŞİ'NİN SÖZLERİ:

Öncelikle ülkemizin büyük bir bölümünü etkileyen depremlerde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerimize sabırlar ve milletimize başsağlığı dileyerek sözlerime başlamak istiyorum.

Yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Enkaz altında yaşam mücadelesi veren vatandaşlarımıza dayanma gücü diliyorum. Devletimize, arama kurtarma ekiplerine, sağlık personeline, insani yardım çalışanlarına güç kuvvet diliyorum.

Türkiye Futbol Federasyonu olarak devletimizle sürekli iletişim halindeyiz. Bu kapsamda Gençlik ve Spor Bakanımızın da açıklamasında olduğu gibi spor müsabakaları ertelendi. Biz de futbol liglerimizde oynanacak maçlarımızı erteledik."

Depremden etkilenen bölgede bulunan kulüplerimizle ve bölge müdürlüklerimizle de sürekli iletişim içerisindeyiz.

Türk Futbol ailesini, spor camiamızı ve tüm vatandaşlarımızı birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma içerisinde yaralarımızı sarmaya davet ediyorum.

Biliyorsunuz ben de Gaziantepliyim. Bölgeyi de iyi biliyorum. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olarak devletimizin ve milletimizin yanındayız. Gün her zamankinden daha fazla birlik beraberlik içinde hareket etme günü. Gün hep birlikte yaralarımızı sarma günü.

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