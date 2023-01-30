İSKİ İSTANBUL SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER | 30 Ocak 2023 sular ne zaman gelecek? - İstanbul su kesintisi

30 OCAK 2023 İSTANBUL SU KESİNTİSİ | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce yürütülen çalışmalar kapsamında, İstanbul'un bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılabilmektedir. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 30 Ocak 2023 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını arşatırıyor. İşte İSKİ İstanbul 30 Ocak Pazartesi günü planlı su kesintisi yaşanacak ilçeler...

30 OCAK 2023 İSTANBUL PLANLI SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER

BAYRAMPAŞA

TERAZİDERE MAH,ALTINTEPSİ MAH

Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ŞEBEKE HATTI VANA MONTAJI/DEĞİŞİMİ

Başlama Tarihi : 2023-01-30 00:46:32.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.1.2023 tarihinde saat 8:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.