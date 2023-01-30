Haberler Haberler İSKİ İSTANBUL SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER | 30 Ocak 2023 sular ne zaman gelecek? - İstanbul su kesintisi

İSKİ İSTANBUL SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER | 30 Ocak 2023 sular ne zaman gelecek? - İstanbul su kesintisi

İstanbul'da 30 Ocak Pazartesi günü hangi ilçelerde su kesintisi olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan planlı çalışmalar kapsamında ilçe ve mahallelerde yapılan kesintiler, İSKİ'nin resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda suların ne zaman geleceği de bildirilirken İSKİ İstanbul su kesintisi olan ilçeleri ve 30 Ocak 2023 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2023 Pazartesi 06:54 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2023 Pazartesi 07:36
İSKİ İSTANBUL SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER | 30 Ocak 2023 sular ne zaman gelecek? - İstanbul su kesintisi

30 OCAK 2023 İSTANBUL SU KESİNTİSİ | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce yürütülen çalışmalar kapsamında, İstanbul'un bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılabilmektedir. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 30 Ocak 2023 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını arşatırıyor. İşte İSKİ İstanbul 30 Ocak Pazartesi günü planlı su kesintisi yaşanacak ilçeler...

30 OCAK 2023 İSTANBUL PLANLI SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER

BAYRAMPAŞA

TERAZİDERE MAH,ALTINTEPSİ MAH

Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ŞEBEKE HATTI VANA MONTAJI/DEĞİŞİMİ
Başlama Tarihi : 2023-01-30 00:46:32.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.1.2023 tarihinde saat 8:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı sonrası olay yaratan iddia! 'Kural hatası var'
Çağla Şıkel ve Nail Gönenli'nin aşkı magazin dünyasındaki aşk zincirini akıllara getirdi! Kaan Yıldırım, Hadise, Murat Dalkılıç, Merve Boluğur...
Oosterwolde yabancı sınırından muaf! İşte o kural...
Beşiktaş'ın transfer inadı! İşte yapılan son teklif
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Balıkesir Bigadiç Bandırma Ayvalık TOKİ kura çekilişi canlı izle
Balıkesir Bigadiç Bandırma Ayvalık TOKİ kura çekiliş sonuçları
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
Altında anlık son durum ve canlı kur takibi!
Kar kapıya dayandı: İstanbul donacak!
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Jesus'a uyarı: "Arda'yı keserse kendi ipini çeker" Jesus'a uyarı: "Arda'yı keserse kendi ipini çeker" 07:28
Bernabeu'da kazanan yok! Bernabeu'da kazanan yok! 01:14
Napoli Roma karşısında hata yapmadı! Napoli Roma karşısında hata yapmadı! 01:14
PSG'ye Reims çelmesi! PSG'ye Reims çelmesi! 01:13
Bernabeu'da kazanan yok! Bernabeu'da kazanan yok! 01:13
Napoli Roma karşısında hata yapmadı! Napoli Roma karşısında hata yapmadı! 01:09
Daha Eski
PSG'ye Reims çelmesi! PSG'ye Reims çelmesi! 01:07
F.Bahçe'den G.Saray'ın gözdesine kanca! Osayi satılırsa... F.Bahçe'den G.Saray'ın gözdesine kanca! Osayi satılırsa... 01:02
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 00:45
İşte ara transferde atılan imzalar İşte ara transferde atılan imzalar 00:44
3 büyükler genç yıldızın peşinde! 3 büyükler genç yıldızın peşinde! 00:44
Rıza Çalımbay'dan fikstür tepkisi! Rıza Çalımbay'dan fikstür tepkisi! 00:32