Haberler Haberler AL SANCAK UĞUR GÜNEŞ KİMDİR? | Uğur Güneş nereli, kaç yaşında, mesleği ne, evli mi? Uğur Güneş burcu, boyu ve kilosu...

AL SANCAK UĞUR GÜNEŞ KİMDİR? | Uğur Güneş nereli, kaç yaşında, mesleği ne, evli mi? Uğur Güneş burcu, boyu ve kilosu...

Al Sancak Uğur Güneş kimdir? | TRT ekranlarının yeni dizisi Al Sancak, daha ilk fragmanıyla dikkatleri üzerine çekerken dizinin ana karakterlerinden Uğur Güneş'in hayatı da merak konusu oldu. 19 OCak 2023 tarihinde ilk bölümüyle ekranlara gelecek olan diziyle alakalı arama motorlarında Al Sancak Uğur Güneş kimdir? Uğur Güneş nereli, kaç yaşında, mesleği ne, evli mi? Uğur Güneş burcu, boyu ve kilosu... konuları araştırılıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2023 Pazar 17:00
AL SANCAK UĞUR GÜNEŞ KİMDİR? | Uğur Güneş nereli, kaç yaşında, mesleği ne, evli mi? Uğur Güneş burcu, boyu ve kilosu...

Yönetmen koltuğunda Can Emre'nin oturduğu, senaryosunu ise Atilla Engin, Mehmet Arı ve Selman Kılıçaslan'ın kaleme aldığı aksiyon, askeri ve dram dizisi Al Sancak, TRT 1'de yayın hayatına başlıyor. TSK bünyesindeki Al Sancak timinin icraatlarını anlatan dizide başrol olan Uğur Güneş'in de gerçek hayatta kim olduğu merak ediliyor. Peki Al Sancak Uğur Güneş kimdir? Uğur Güneş nereli, kaç yaşında, mesleği ne, evli mi? İşte Uğur Güneş burcu, boyu ve kilosu...

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AL SANCAK UĞUR GÜNEŞ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

10 Kasım 1987 yılında Ankara'da doğan Uğur Güneş, ilk ve orta öğretimini Kütükçü Alibey ilköğretim okulunda tamamladı. Ankara'da büyüyüp Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro/ Oyunculuk Bölümü'nde eğitimine devam ederken 2011 yılında 'Yeniden Başla' TV dizisinde ilk kez kamera karşısına geçti.

Eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul'a geldi ve 'Benim İçin Üzülme' dizisinde Şiyar karakterine hayat verdi. 2013'te yönetmenliğini Çağan Irmak'ın üstlendiği 'Tamam mıyız?' filminde yer alan Uğur Güneş, aynı yıl 'Şeytan-ı Racim' filminde Emrah karakteri ile başrol oynadı. 2014 yılında yayınlanan 'Urfalıyım Ezelden' dizisi ile dikkatleri üzerine çeken oyuncu; 2015 yılında 'Seddülbahar 32. Saat' dizisinde yer aldı.

2015 – 2016 yılında yayınlanan 'Diriliş Ertuğrul' dizisinde Tuğtekin karakterini canlandırdı. 2017 yılında 'İsimsizler' dizisinde canlandırdığı Kaymakam Fatih karakteri ile başrolü üstlendi. Son olarak başrolünde yer aldığı 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde Yılmaz Akkaya karakterine hayat verdi.

UĞUR GÜNEŞ EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Bir dönem güzel oyuncu Hilal Altınbilek ile birlikte olduğu yönünde haberler ile gündeme gelen ve bu iddiaları cevapsız bırakan Güneş'in bekar olduğu bilinmektedir.

UĞUR GÜNEŞ BURCU, BOYU VE KİLOSU...

1,82 metre boyundaki ve 75 kg ağırlığındaki Uğur Güneş'in burcu Akreptir.

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