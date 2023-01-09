Haberler Haberler YARIN OKUL TATİL Mİ? | ⛄ 10 Ocak kar tatili olan iller - Bitlis, Tunceli, Artvin, Hakkari, Van'da yarın okullar tatil mi 10 Ocak?

YARIN OKUL TATİL Mİ? | ⛄ 10 Ocak kar tatili olan iller - Bitlis, Tunceli, Artvin, Hakkari, Van'da yarın okullar tatil mi 10 Ocak?

Kışın çetin yüzünü göstermesiyle birlikte kar tatii haberleri de peş peşe geliyor. Türkiye'nin son 52 yıllık ortalamaları içinde en sıcak Aralık ayını 2022 yılında geçirdiğini aktaran Meteoroloji yetkilileri, mevsim değişikliği ve kuraklığın etkilerini vurgularken yeni yılda soğuk hava dalgaları yurdu etkisi altına aldı. Bitlis, Tunceli, Artvin, Hakkari ve Van'da kar yağışının etkili olmasının ardından arama motorlarında 'yarın okul tatil mi? 10 Ocak kar tatili olan iller - Bitlis, Tunceli, Artvin, Hakkari, Van'da yarın okullar tatil mi 10 Ocak?' soruları araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2023 Pazartesi 17:50 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2023 Pazartesi 17:50
YARIN OKUL TATİL Mİ? | ⛄ 10 Ocak kar tatili olan iller - Bitlis, Tunceli, Artvin, Hakkari, Van'da yarın okullar tatil mi 10 Ocak?

YARIN OKUL TATİL Mİ? | Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 OCak Salı günü 41 kentte kar yağışı uyarısı verdi. Aylardır kış şartlarına girilemeyen ülkemizde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken yeni yıla girilmesiyle bir anda düşen sıcaklıklar ani ve yoğun kar yağışlarını da beraberinde getirdi. Kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilediği yerlerde okullar tatil ediliyor. Peki Bitlis, Tunceli, Artvin, Hakkari, Van'da yarın okullar tatil mi 10 Ocak? İşte kar tatili olan iller...

BİTLİS, TUNCELİ, ARTVİN, HAKKARİ, VAN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ 10 OCAK?

Yoğun kar yağışı uyarılarının ardından Van'ın 3 ilçesinde taşımalı eğitim kapsamındaki okullar tatil edildi. Van Valiliği'nce yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Taşımalı Eğitim Kapsamındaki Öğrencilere Kar Yağışı Nedeniyle Okullar Tatil Edildi.Van ili merkez (İpekyolu-Edremit-Tuşba) ilçelerimizde yoğun kar yağışı nedeniyle İl Hıfzısıhha Kurul Kararı ile "Taşımalı Kapsamındaki Öğrencilere" okullar yarın (09.01.2023) bir (1) günlüğüne tatil edilmiştir.''

9 Ocak Pazartesi günü yoğun kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilmesinin ardından 10 Ocak'ta da tatil olup olmayacağı merak edilirken 10 Ocak Salı günü için henüz tatil açıklaması yapılmadı.

10 OCAK KAR TATİLİ OLAN İLLER

Artvin'in Borçka ve Murgul ilçelerindeki bazı okullarda, kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Artvin Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle Borçka ilçesindeki Camili Yatılı Bölge Okulu ile Murgul ilçesindeki Damar köyünde eğitime 9 Ocak Pazartesi günü ara verildi.

Önümüzdeki hafta Ankara, Sivas, Konya, Kayseri, Yozgat ve Erzincan'da yoğun kar yağışı beklenirken Doğu Anadolu'da çok fazla kar yağışı beklenmiyor. 10 Ocak salı günü Marmara da yağış görülmesi bekleniyor. Ancak İstanbul'un alacağı yağış çok şiddetli olmayacak.

41 KENTE KAR YAĞIŞI UYARISI

Raporlara göre; 7 - 13 Ocak tarihleri arasında 41 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor. Kar yağışı beklenen iller şu şekilde:

Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Artvin, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Isparta, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Kütahya, Malatya, Muş, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Tunceli, Van, Yozgat.

👇10 OCAK SALI HAVA DURUMU TAHMİN HARİTASI👇

👇11 OCAK ÇARŞAMBA HAVA DURUMU TAHMİN HARİTASI👇

👇12 OCAK PERŞEMBE HAVA DURUMU TAHMİN HARİTASI👇

👇13 OCAK CUMA HAVA DURUMU TAHMİN HARİTASI👇

👇14 OCAK CUMARTESİ HAVA DURUMU TAHMİN HARİTASI👇

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