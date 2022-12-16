Haberler Haberler GSB BURS VE ÖĞRENİM KREDİSİ SONUÇLARI | GSB Burs ve Öğrenim Kredisi sonuç ekranı - GSB Burs ve Öğrenim kredisi sorgulama

GSB BURS VE ÖĞRENİM KREDİSİ SONUÇLARI | GSB Burs ve Öğrenim Kredisi sonuç ekranı - GSB Burs ve Öğrenim kredisi sorgulama

Gençlik ve Spor Bakanlığınca verilecek olan GSB Burs ve Öğrenim Kredisi sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merakla bekleniyordu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabındna GSB Burs ve Öğrenim Kredisi sonuçlarının açıklandığını duyurdu. GSB Burs ve Öğrenim Kredisi sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2022 Cuma 21:30 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2022 Cuma 21:50
GSB BURS VE ÖĞRENİM KREDİSİ SONUÇLARI | GSB Burs ve Öğrenim Kredisi sonuç ekranı - GSB Burs ve Öğrenim kredisi sorgulama

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yüzbinlerce öğrenciyi ilgilendiren 2022-2023 GSB Burs ve Öğrenim Kredisi sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Bakan Kasapoğlu, 2022- 2023 GSB Burs ve Öğrenim Kredisi sonuçlarının açıklandığını sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayın ile duyurdu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vermiş olduğu müjde sonucunda kredi ve burs ücretlerinde yapılan yüzde 47'lik artışı da hatırlatan Bakan Kasapoğlu, "Böylelikle lisansta ödenen tutar 850 liradan 1250 liraya, Yüksek lisansta ödenen tutar 1700 liradan 2500 liraya, Doktora için ödenen tutar ise 2550 liradan 3750 liraya yükselmiş oldu. Ocak ayından itibaren alacağınız ödemeler, bu seviyelerde olacak. Tüm gençlerimize yeni düzenlememizin de hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, "Burs ve kredi sistemimiz, dünyanın en büyük ve en kapsayıcı sistemi. Sonuçlar E- Devlet üzerinden erişime açıldı. 20 Aralık gece saat 23:59'a kadar E- Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylayabilirsiniz" açıklamasında bulundu.

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"BU YIL YURT ÜCRETLERİNDE DE HERHANGİ BİR GÜNCELLEME YAPMADIK"

Bakan Kasapoğlu, "Sayısı 800'e, kapasitesi 850 bine ulaşan yurtlarımız ile en nitelikli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Biliyorsunuz yedekte bekleyen hiçbir gencimiz kalmadı. GSB Yurtları çatısı altına girmek isteyen herkese cevap verdik. Yurtlarda verdiğimiz beslenme desteğini 1800 liraya çıkararak sabah ve akşam yemeklerinde ekstra bir ücret ödenmemesini sağladık. Ayrıca bu yıl yurt ücretlerinde de herhangi bir güncelleme yapmadık. Ortalama 370 lira gibi sembolik bir ücretle hizmet veren yurtlarımızda güvenlik, temizlik, elektrik, su, çamaşır, internet gibi hizmetler için ekstra hiçbir ücret alınmıyor" şeklinde konuştu.

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