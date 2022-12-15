AFYONKARAHİSAR DİNAR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE - Afyon Dinar TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Afyon isim listesi

TOKİ Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kura çekilişleri devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında 15 Aralık Perşembe günü Afyonkarahisar Dinar kurası yapılacak. TOKİ'nin resmi sitesinde canlı olarak yayınlanan TOKİ kura çekilişleri için arama motorlarında Afyonkarahisar Dinar TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1. 2+1, 3+1 TOKİ Afyonkarahisar isim listesi konuları araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

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AFYONKARAHİSAR HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 TOKİ konutuna ev sahipliği yapacak. Ordu'da ise TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesinin ilk etabında kapsamında konutlar, 11 farklı ilçede, inşa edilecek.