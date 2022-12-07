STREP A NEDİR? | Strep A bakterisi nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir? - Strep A tedavisi var mı, öldürür mü?

Strep A bakterisi kaynaklı ölümlerin geçtiğimiz senelere oranla 5 kat artması ve ölü sayılarının yükselmesi sebebiyle dünya genelinde yeni bir panik başladı. Koronavirüs pandemisinin ardından baş gösteren maymun çiçeği virüsünün yanı sıra birçok ülkede kuş gribi, domuz gribi, İspanyol giribi gibi hastalıklarla mücadele devam ederken İngiltere'de 9 kişinin ölümüne neden olan Strep A hakkında araştırmalar da hız kazandı. Peki Strep A bakterisi nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir? Strep A tedavisi var mı, öldürür mü? İşte tüm merak edilenler...

STREP A NEDİR?

Strep A, boğazda ve deride görülen ve ölümcül sonuçlar doğurabilen bir bakteri olarak tanımlanıyor. Birçok kişi bakteriyi farkında olmadan taşıma potansiyeline sahip. Kişinin hastalığın belirtilerini göstermemesi, diğer kişilere bulaştırmasında bir engel teşkil etmezken burun, boğaz ve akciğerlerde farklı hastalıklara da neden olabilmektedir.

STREP A BAKTERİSİ NASIL BULAŞIR?

Bakterinin bulaş seçenekleri arasında yakın temas, öksürük ve hapşırma yer alıyor. Maskesiz ve yakın temasın olduğu işyerleri, okullar, bakımevleri, toplu taşıma gibi alanlarda daha fazla gözlemleniyor. Tıpkı koronavirüs gibi Strep A bakterisi de hava yoluyla insandan insana taşınabiliyor.

STREP A BELİRTİLERİ NELERDİR?

Ağırlaşmamış vakalarda antibiyotik ile tedavi edilebilen A Grubu Strep bakterileri boğaz ağrısı ve cilt enfeksiyonları ile baş gösteriyor. Strep A bakterileri, daha ciddi olabilecek bazı hastalıklarla da neden olabiliyor. Bunlardan en tehlikelisi de çoğunlukla çocukları etkileyen kızıl hastalığı olarak bilinen scarlet. STREP A bazı insanlarda hiç belirti vermezken çoğunlukla döküntü, boğaz ağrısı, kas ağrıları, yüksek ateş, yorgunluk, kulak enfeksiyonu ve ciltte yaralar gibi semptomlarla kendini belli eder. Uzmanlar bu belirtilerin ortalama bir hafta sürdüğünü belirtiyor. Bu kapsamda Strep A enfeksiyonunun belirtilerini şöyle sıralayabiliriz:

📌Yutkunma esnasında boğazda ağrı

📌Yüksek ateş

📌Boyundaki lenf bezlerinin şişmesi

📌Deri döküntüsü

📌Bademcik iltihabı

📌Farenjit

📌Kızıl

📌İmpetigo veya erizipel gibi cilt enfeksiyonları

📌Selülit

📌Zatürre

STREP A TEDAVİSİ VAR MI, ÖLDÜRÜR MÜ?

Çoğu boğaz enfeksiyonu vakası tedavi olmaksızın kendi kendine iyileşir. Cilt enfeksiyonları antibiyotik gerektirebilir. Bununla birlikte Strep A, zaman zaman invazif GAS (iGAS) [bakterinin kan, derin kas veya akciğerlere girmesiyle ortaya çıkan bir hastalık] olarak bilinen çok ciddi enfeksiyonlara da neden olabilir.

Strep A enfeksiyonunun bilinen ve yaygın kullanılan bir tedavisi bulunmamaktadır. Doktorlar, gribal enfeksiyona karşı aldıkları önlemle Strep A hastalarını tedavi etmeye çalışmakla birlikte en yaygın kullanılan tedavi şekli düzenli olarak antibiyotik kullanımıdır. Antibiyotikler vücuda zararlı yani patojen bakterilerin üremesini engellemek ve öldürmek amacıyla doktor tarafından reçete edilerek kullanılan ilaçlardır. Antibiyotikler sadece bakterilerin neden olduğu hastalıklarda işe yarar yani virüs, mantar gibi başka etkenlerden oluşan hastalıkları tedavi edemezler. Doktor reçetesi olmadan antibiyotik kullanmak çok daha ciddi sonuçlar doğurabileceğinden doktorunuza danışmadan antibiyotik kullanmayınız.