Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 4 Aralık 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...

4 ARALIK 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 18,62 (Alış) - 18,65 (Satış)

EURO: 19,61 (Alış) - 19,65 (Satış)

STERLİN: 22,82 (Alış) - 22,93 (Satış)

1 DOLAR = 18,65 TL

👉 4 Aralık Pazar 2022 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.076,82

Gram altın satış: 1.077,07

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.753,00

Çeyrek altın satış: 1.777,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.496,00

Yarım altın satış: 3.555,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 7.014,00

Tam altın satış: 7.087,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 7.184,00

Cumhuriyet altını satış: 7.292,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 7.209,00

Ata altın satış: 7.273,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 4 Aralık Pazar günü saat 06.40 itibarıyla alınmıştır.