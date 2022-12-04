Haberler Haberler 💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 4 Aralık 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 4 Aralık 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 4 Aralık Pazar 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2022 Pazar 08:00
💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 4 Aralık 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 4 Aralık 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...

4 ARALIK 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 18,62 (Alış) - 18,65 (Satış)

EURO: 19,61 (Alış) - 19,65 (Satış)

STERLİN: 22,82 (Alış) - 22,93 (Satış)

1 DOLAR = 18,65 TL

👉4 Aralık Pazar 2022 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.076,82

Gram altın satış: 1.077,07

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.753,00

Çeyrek altın satış: 1.777,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.496,00

Yarım altın satış: 3.555,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 7.014,00

Tam altın satış: 7.087,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 7.184,00

Cumhuriyet altını satış: 7.292,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 7.209,00

Ata altın satış: 7.273,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 4 Aralık Pazar günü saat 06.40 itibarıyla alınmıştır.

DİĞER
Son dakika haberi: Napoli'de Kim Min-Jae gerçeği ortaya çıktı! Dünya devi onun için servet ödeyecek...
38 yıl sonra ilk kez oldu! Dünyanın en büyük yanardağı Mauna Loa yeniden faaliyette! Yetkililerden korkunç uyarı: En kötüsüne...
Dembele ateşi yandı! Lyon...
Jesus'un gözdesine Güneş kancası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları!
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı (3 Aralık Cumartesi)
2023'ün rengi Viva Magenta görenleri büyüledi...
EYT'den yeni müjde: SSK ve BAĞ-KUR'luya 15 yılda emeklilik!
Aralık ayı Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dikkat çeken yorum! "Çok da kötü değildi" Dikkat çeken yorum! "Çok da kötü değildi" 07:40
Sakaryaspor yedeklerle Sakaryaspor yedeklerle 00:24
Aslan kükredi Aslan kükredi 00:21
Oyun gücü Oyun gücü 00:18
Fener'den dost tarife Fener'den dost tarife 00:17
Jesus'tan Joao Pedro sözleri! "Sakatlığı..." Jesus'tan Joao Pedro sözleri! "Sakatlığı..." 00:10
Daha Eski
Fenerbahçe geriden gelip kazandı! Fenerbahçe geriden gelip kazandı! 00:10
Buruk'tan sakatlık sözleri! Oliveira ve Icardi... Buruk'tan sakatlık sözleri! Oliveira ve Icardi... 00:10
Mata'dan şampiyonluk ve F.Bahçe sözleri! Mata'dan şampiyonluk ve F.Bahçe sözleri! 00:10
İşte Trabzonspor - Hull City maçının özeti! İşte Trabzonspor - Hull City maçının özeti! 00:09
İşte Trabzonspor - Hull City maçının özeti! İşte Trabzonspor - Hull City maçının özeti! 00:09
Abdullah Avcı: Yoğun şekilde çalışıyoruz Abdullah Avcı: Yoğun şekilde çalışıyoruz 00:09