Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 4 Aralık 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...
4 ARALIK 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM
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ABD Doları: 18,62 (Alış) - 18,65 (Satış)
EURO: 19,61 (Alış) - 19,65 (Satış)
STERLİN: 22,82 (Alış) - 22,93 (Satış)
1 DOLAR = 18,65 TL
👉4 Aralık Pazar 2022 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.076,82
Gram altın satış: 1.077,07
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 1.753,00
Çeyrek altın satış: 1.777,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 3.496,00
Yarım altın satış: 3.555,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 7.014,00
Tam altın satış: 7.087,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 7.184,00
Cumhuriyet altını satış: 7.292,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 7.209,00
Ata altın satış: 7.273,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 4 Aralık Pazar günü saat 06.40 itibarıyla alınmıştır.