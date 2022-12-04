AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI’NDAN İSTANBUL DAHİL 21 ŞEHİRDE PERSONEL İLANI | 2022 Aile Bakanlığı başvuru tarihleri ve şartları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aralık ayı için yayınladığı ilan listesinde, 21 farklı kentte personel alımı yapılacağını duyurdu. Büro personeli ve sosyal yardım personeli ilanlarına başvurmak isteyen vatandaşlar, ilanların hangi şehirler için verildiğini, başvuru şartlarını ve tarihlerini merak ediyor. Ağırlıklı olarak memur kadrosuna yapılacak olan personel ilanında, merak edilen tüm detayları haberimizde derledik.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Kaymakamlıklara bağlı bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nda görev alacak kişiler için 21 farklı şehirde ilan veren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ilana başvurmak için şartları da duyurdu.

Mesleki yeterlilik ve eğitimlerin yanı sıra adaylarda;

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu olmamak,

Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek" gibi şartlar da aranacak.

SYDV Personel alımında, açılan kontenjana göre adaylardan aranan şartlar değişiklik göstermektedir. Ancak Memur alımlarında 35 yaş şartı, işçi alımlarında ise 65 yaş üst sınırı bulunduğu bilinmektedir.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ilanlarında yer alan başvuru tarihleri, şehirlere göre değişiklik göstermektedir. 5 Aralık'ta başlayan ilan bşavurularından sonuncusu 16 Aralık'ta tamamlanmaktadır. Başvurular hakkında detaylı bilgi, belirtilen ilçelerdeki kaymakamlıklardan alınabilir.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KPSS ŞARTI VAR MI?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına Memur alımı için KPSS Şartı aranacak. Buna göre adayların 2021 veya 2022 yıllarında yapılan KPSS'den Lisans seviyesinde KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak gereklidir.

AİLE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI HANGİ ŞEHİRLERDE YAPILACAK?

Çorum

Siirt

İzmir

Sakarya

Konya

Giresun

İstanbul

Bitlis

Antalya

Gaziantep

Bartın

Amasya

Adana

Bursa

Kastamonu

Ankara

Afyonkarahisar

Kırklareli

Rize

Şanlıurfa

Trabzon

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI İLANLARIN DETAYLARI

👉ÇORUM BOĞAZKALE SYDV (Son Başvuru Tarihi: 10.12.2022)

1 Yardımcı Hizmetler

👉SİİRT SYDV (Son Başvuru Tarihi: 05.12.2022)

1 Büro Personeli

👉İZMİR BUCA İLÇESİ SYDV (Son Başvuru Tarihi: 05.12.2022)

1 Büro Görevlisi

7 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

1 Muhasebeci

👉SAKARYA KARAPÜRÇEK İLÇESİ SYDV (Son Başvuru Tarihi:06.12.2022)

1 Muhasebeci

👉KONYA KULU SYDV (Son Başvuru Tarihi: 05.12.2022)

Muhasebe Görevlisi

👉KONYA KULU SYDV (Son Başvuru Tarihi: 05.12.2022)

1 Büro Görevlisi

1 Sosyal Yardım ve inceleme görevlisi

👉Giresun Çanakçı SYDV (Son Başvuru Tarihi: 9.12.2022)

1 Büro Görevlisi

1 Yardımcı Hizmetler personeli

👉BİTLİS MUTKİ SYDV (Son Başvuru Tarihi: 05.12.2022)

2 Büro Görevlisi

1 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

👉ANTALYA FİNİKE SYDV (Son Başvuru Tarihi: 09.12.2022)

1 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

👉ANTALYA FİNİKE SYDV (Son Başvuru Tarihi: 09.12.2022)

1 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

👉KONYA CİHANBEYLİ SYDV (Son Başvuru Tarihi: 06.12.2022)

1 Büro Görevlisi

👉KONYA CİHANBEYLİ SYDV (SON BAŞVURU TARİHİ: 06.12.2022)

1 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

👉GAZİANTEP YAVUZELİ SYDV (Son Başvuru Tarihi: 05.12.2022)

1 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

👉BARTIN AMASRA SYDV (Son Başvuru Tarihi: 09.12.2022)

1 Büro Memuru

👉AMASYA MERZİFON SYDV (Son Başvuru Tarihi: 09.12.2022)

1 Muhasebeci

👉ADANA CEYHAN SYDV (Son Başvuru Tarihi: 05.12.2022)

1 Geçici Personel

👉BURSA BÜYÜKORHAN SYDV (Son Başvuru Tarihi: 09.12.2022)

1 Büro Görevlisi

👉KASTAMONU BOZKURT SYDV (Son Başvuru Tarihi: 12.12.2022)

1 Büro Görevlisi

👉ANKARA HAYMANA SYDV (Son Başvuru Tarihi: 09.12.2022)

1 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

👉AFYONKARAHİSAR KIZILÖREN SYDV (Son Başvuru Tarihi: 15.12.2022)

1 Destek Personeli ( Yardımcı Hizmetler )

👉ADANA FEKE SYDV (Son Başvuru Tarihi: 09.12.2022)

1 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

👉KIRKLARELİ VİZE SYDV (Son Başvuru Tarihi: 16.12.2022)

1 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

👉RİZE HEMŞİN KAYMAKAMLIĞI SYDV (Son Başvuru Tarihi: 09.12.2022)

1 Yardımcısı Hizmet Görevlisi

👉ŞANLIURFA AKÇAKALE SYDV (Son Başvuru Tarihi: 12.12.2022)

1 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

1 Muhasebeci

👉TRABZON ORTAHİSAR SYDV (Son Başvuru Tarihi: 06.12.2022)

2 Koordinatör

2 Eğitici Personel

👉İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE SYDV (Son Başvuru Tarihi: 06.12.2022)

3 Büro Görevlisi

👉İSTANBUL BAŞAKŞEHİR SYDV (Son Başvuru Tarihi: 10.12.2022)

1 Büro Görevlisi

👉İSTANBUL MALTEPE SYDV (Son Başvuru Tarihi: 07.12.2022)

3 Büro Görevlisi

👉İSTANBUL BAŞAKŞEHİR SYDV (Son Başvuru Tarihi: 10.12.2022)