Haberler Haberler KPSS DHBT CEVAP ANAHTARI PDF İNDİR | 2022 KPSS DHBT soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS DHBT CEVAP ANAHTARI PDF İNDİR | 2022 KPSS DHBT soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'nin düzenlediği KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavının 27 Kasım Pazar günü yapılmasının ardından adaylar, soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım kadrolarına yapılacak atamaları belirleyecek olan KPSS DHBT için arama motorlarında araştırılan 2022 KPSS DHBT soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sorularının cevabını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2022 Pazartesi 09:40 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2022 Pazartesi 10:10
KPSS DHBT CEVAP ANAHTARI PDF İNDİR | 2022 KPSS DHBT soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS DHBT oturumunun 27 Kasım Pazar günü yapılmasının ardından sınavdan çıkan adaylar, soru kitapçığı ve cevap anahtarlarının yayınlanacağı tarihi araştırıyor. Her sınavdan sonra ÖSYM'nin resmi internet sitesinde, soru kitapçıkları vce cevap anahtarlarının yüzde 10'u erişime açılıyor. Adaylar, doğru cevaplar ile kendi cevapları arasında karşılaştırma yaparken arama motorlarında araştırılan 2022 KPSS DHBT soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

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2022 KPSS DHBT SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

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2022 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavı, 27 Aralık 2022 Pazar günü yapıldı. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi DHBT-1 (20 soru ) ve DHBT-2 (20 soru) soruldu. 11.15'te sınavdan çıkan adaylar, soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının ne zaman yayınlanacağını merak ederken ÖSYM, aynı gün soru kitapçığı ve cevap anahtarlarını yayınladı.

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2020-KPSS DHBT TEMEL SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI İÇİN TIKLAYIN

KPSS DHBT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

27 Kasım'da gerçekleştirilecek olan 2022 KPSS sınav sonuçları Aralık ayının son haftasında açıklanması bekleniyor. Ancak konuya ilişkin ÖSYM'nin takviminde net bir tarih yer almıyor.

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