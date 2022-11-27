SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? | Düzce'de deprem mi oldu? Kaç şiddetinde? - 27 Kasım AFAD son depremler

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? | Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), resmi internet sitesinde, sabah saatlerinde merkez üssü Düzce olan bir deprem olduğunu kaydetti. Çevre illerden de hissedildiği bildirilen deprem hakkında arama motorlarında Son dakika deprem mi oldu? | Düzce'de deprem mi oldu? Kaç şiddetinde? - 27 Kasım AFAD son depremler konuları araştırılırken AFAD son depremleri haberimizde derledik.

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DÜZCE'DE DEPREM Mİ OLDU? KAÇ ŞİDDETİNDE?

AFAD'ın aktardığı bilgiye göre merkez üssü Merkez/Düzce olan depremin şiddeti 4,3 olarak ölçüldü. Sarsıntı yerin 9,52 km altında meydana gelirken AFAD, konuya ilişkin olumsuz bir ihbar bulunup bulunmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı. 27 Kasım Pazar sabahında gerçekleşen depremin saati ise 06.57 olarak kaydedildi.

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27 KASIM 2022 AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ