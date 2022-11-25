KYK BORÇ FAİZLERİ AÇIKLAMASI SON DAKİKA | KYK faizleri silinecek mi? Bakan Kasapoğlu açıkladı!

KYK borçlarının faizlerinin silineceği müjdesini Başkan Recep Tayyip Erdoğan vermişti. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KYK borç faizleri ile ilgili tüm detayları açıkladı. Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptığı açıklamada, "Öğrenim kredisi borcu neyse ödeme miktarı da o olacak." ifadelerine yer verdi. Peki, KYK borç faizleri silindi mi? Kimlerin KYK brç faizi silindi? İşte detaylar...



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KYK BORÇ FAİZLERİ SİLİNDİ Mİ?

Bakan Kasapoğlu açıklamasında konu ile ilgili, "Öğrenim kredilerindeki geri ödemenin ilave tutarının kaldırılacağı müjdesini vermişti. Tamamen değiştirildi ve öğrenim kredisi borcu neyse ödeme miktarı da o olacak. Gençlerimizi bu düzenleme ile birlikte aldıklarının üzerinde bir tutar ödemeyecekler. Bu çalışmadan düzenlemeden kredi almaya başlayacak hali hazırda kredi alan ve kredilerinde geri ödeme dönemine geçen herkes faydalanacak. "

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KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Bakan Kasapoğlu konu hakkında, "Yurt ücretlerinde artış olmayacak. 2022'de yurt ücretlerine hiçbir güncelleme yapmadık, ilave bir artış olmadı. " ifadelerine yer verdi.

"27 MİLYAR TL'LİK BİR TUTAR GENÇLERİN OMUZLARINDAN ALINDI"

Bakan Kasapoğlu, "27 milyar TL'lik bir tutar gençlerin omuzlarından alındı. AK Parti'nin tüm alanlarda olduğu gibi gençlikte ve sporda devrimleri devam ediyor. Genç odaklı eser ve hizmet siyaseti ile gençlerimize çok büyük katkılar açan sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum." ifadelerini kullandı.

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