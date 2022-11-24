Haberler Haberler YÖS BAŞVURU EKRANI | YÖS nedir? YÖS ne zaman? YÖS'e kimler girebilir? YÖS başvuru şartları

YÖS BAŞVURU EKRANI | YÖS nedir? YÖS ne zaman? YÖS'e kimler girebilir? YÖS başvuru şartları

ÖSYM, 2023 yılında yapılacak olan Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nın (YÖS) başvuru tarihlerini açıkladı. Peki, YÖS nedir? YÖS ne zaman yapılacak? YÖS başvuru şartları neler? YÖS ile ilgili tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe 14:30 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe 14:30
YÖS BAŞVURU EKRANI | YÖS nedir? YÖS ne zaman? YÖS'e kimler girebilir? YÖS başvuru şartları

2023 senesinde yapılacak olan YÖS'ün başvuru tarihleri duyuruldu. ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada sınavın 29 Ocak 2023'te yapılacağı, başvuruların ise 24 Kasım - 5 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirileceği belirtildi.

Sınav, tüm sınav merkezlerinde Türkiye saatiyle saat 11.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 100 dakika olacak. Adaylar, saat 11.00'den sonra sınav binalarına alınmayacaklar.Sınava katılmak isteyen adaylar, 2023-TR-YÖS Kılavuzunu, başvurma süresi içinde ÖSYM'nin internet sayfasından edinebileceklerdir.

YÖS NEDİR?

ÖSYM tarafından yapılacak Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS), Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek isteyen öğrencilerin girecekleri ve sonuçlarını bu kurumlara kabul için başvururken kullanabilecekleri bir sınavdır. TR-YÖS sonuçlarının, yurt dışından öğrenci kabulünde kullanılması Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yükseköğretim kurumlarına tavsiye edilecektir.

YÖS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

YÖS'E KİMLER GİREBİLİR?

  • Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;
  • Yabancı uyruklular,
  • Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı'ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ile Türk vatandaşlığını kaybedenlere talepleri halinde verilen mavi kart sahibi olduklarını belgeleyenler (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. maddesinde "(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır." hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu'nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.),
  • Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenler/bu durumdaki çift uyruklular,
  • KKTC uyruklu olup; KKTC'de ikamet eden ve KKTC'de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCEAL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar,
  • T.C uyruklular; lise eğitimlerinin tamamını KKTC liseleri hariç yurt dışındaki liselerde (KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) görmeleri halinde (01/02/2013 tarihinden önce yurt dışında ortaöğretime devam ederek ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlamaları halinde), lise eğitimi süresine denk gelen yıllarda ilgili ülkede bulunduğunu belgelendirmeleri şartıyla sınava başvurabileceklerdir. Lise eğitimi süresince ilgili ülkede bulunarak eğitim alınmış olması esas olduğundan Milli
  • Eğitim Bakanlığına bağlı Açık Öğretim Lisesi yurt dışı programından lise eğitimi süresine denk gelen yıllarda ilgili ülkede bulunduğunu belgelendirerek mezun olanlar da yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvurabilecekler, TR-YÖS'e de katılabileceklerdir.

YÖS BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYIN

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