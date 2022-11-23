YENİAY BİZLERİ NASIL ETKİLEYECEK? En çok hangi burçlar etkilenecek? Yeniayın ana temaları neler olacak?

Merkür ve Venüs eşliğinde gerçekleşecek bu yeniay ile daha coşkulu, enerjik, neşeli ve iyimser bir ruh haline bürüneceğiz. Yaşamdan keyif alma odaklı olacağımız bir dönem. Olaylara daha olumlu bir bakış açısı ile bakmamız mümkün. Yeniaylar yeni başlangıçları temsil eder.

Ateş elementi ve değişken nitelikte olan Yay burcu; seyahatleri, yurtdışı gezilerini, yüksek öğrenim, hukuk, felsefe, din konularını ifade eder. Gündemlerimiz bu alanlarda olabilir.

Yay burcu yöneticisi Jüpiter ise Balık burcundaki Retro hareketini bitiriyor. Ancak durağan konumunda olacak. Bir yandan Mars retrosu devam etmekte. O sebepten Yay'ın coşkulu enerjisine kapılarak yanlış kararlar vermekten sakınalım.



Bu dönemde mevcut ilişkilerde iyileşmeler söz konusu olabilir, yeni ilişkiler başlayabilir. Yakın çevre, komşular, kardeşler ile ilgili gündemlre olabilir.

YAY, İKİZLER, KOÇ VE ASLAN...

Yeniaydan özellikle Yay ve İkizler burcu etkilenecek. Koç ve Aslan burçları ise olumlu etkiler alabilirler.

Bu dönem, spora başlamak ve yeni hedefler koymak için çok uygun.

💪🏻 EVDE SPOR HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN... 👊🏼