DENİZ ULAŞIMINA FIRTINA ENGELİ! | Son dakika vapur seferleri iptal mi? - İstanbul vapur seferleri 22 Kasım 2022 | Şehir Hatları, İDO, BUDO iptal seferler hangileri?

SON DAKİKA VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ? | Megakentte sabahın ilk saatlerinden itibaren kendisini gösteren şiddetli rüzgar ve yoğun yağış, günün ilk ışıklarıyla birlikte etkisini artırdı. Tüm megakenti etkisi altına alan ve Avrupa Yakası'nda daha yoğun gözlenen fırtınanın ulaşımı etkileyip etkilemeyeceği ise merak konusu oldu. Başta deniz ulaşımı olmak üzere birçok alanda aksamalara neden olan hava muhalefetiyle ilgili arama motorlarında Son dakika vapur seferleri iptal mi? - İstanbul vapur seferleri 22 Kasım 2022 | Şehir Hatları, İDO, BUDO iptal seferler hangileri? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

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22 KASIM ŞEHİR HATLARI İPTAL SEFERLER HANGİLERİ?

Şehir Hatları'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, hava muhalefeti (Lodos) nedeniyle bazı seferlerin yapılamadığı duyuruldu.

İptal edilen seferler;

Üsküdar - Aşiyan

Aşiyan - Anadolu Hisarı - Küçüksu (Ring)

Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş

Maltepe - Adalar

Bostancı - Karaköy - Kabataş

22 KASIM BUDO İPTAL SEFERLER HANGİLERİ?

Bursa Deniz Otobüslerinin de (BUDO) bazı seferlerinin, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları dolayısıyla yapılamayacak.

Aynı gerekçeyle 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferiyle 08.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferi de gerçekleştirilemedi.

22 KASIM İDO İPTAL SEFERLER HANGİLERİ?

İDO'nun internet sitesinde ise sefer iptallerine ilişkin herhangi bir bilgi yer almadı.