Haberler Haberler ALES 3 SON GİRİŞ SAATİ KAÇ? | ALES/3 saat kaçta başlayacak, bitecek? - 2022 ALES 3 kaç soru, kaç dakika?

ALES 3 SON GİRİŞ SAATİ KAÇ? | ALES/3 saat kaçta başlayacak, bitecek? - 2022 ALES 3 kaç soru, kaç dakika?

ÖSYM'nin 2022 yılında üçüncü kez düzenlediği ALES/3 için geri sayım sona erdi. 20 Kasım Pazar günü yapılacak sınava katılacak binlerce aday, lisansüstü eğitim görmek için yarışacak. Sınava saatler kala arama motorlarında araştırılan ALES 3 son giriş saati kaç? ALES/3 saat kaçta başlayacak, bitecek? - 2022 ALES 3 kaç soru, kaç dakika? sorularının cevabını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2022 Pazar 09:10 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2022 Pazar 09:30
ALES 3 SON GİRİŞ SAATİ KAÇ? | ALES/3 saat kaçta başlayacak, bitecek? - 2022 ALES 3 kaç soru, kaç dakika?

ÖSYM'nin lisansüstü eğitim almak isteyen adaylar için düzenlediği ALES, 20 Kasım tarihinde 3. kez düzenlenecek. 2022 yılının son ALES sınavına saatler kala adaylar, ALES 3 son giriş saati kaç? ALES/3 saat kaçta başlayacak, bitecek? - 2022 ALES 3 kaç dakika sürüyor? sorularını araştırıyor. İşte detaylar...

ALES 3 SON GİRİŞ SAATİ KAÇ?

Başvuruların 10 Ekim tarihinde tamamlandığı yılın son ALES sınavı ALES/3, 20 Kasım 2022 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

ALES/3 KAÇTA SAAT BAŞLAYACAK, BİTECEK?

Saat 10.15'te başlayacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, 12.45'te sona erecek.

2022 ALES 3 KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

ALES'in bu yıl içinde son kez yapılacak olan oturumu için adaylara 150 dakika süre tanınacak. Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacak. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacak. Adaylardan 150 dakika içinde 100 soruya cevap vermeleri istenecek.

ALES 3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan takvime göre, 2022 ALES/3 sonuçlar 9 Aralık 2022'de adayların erişimine açılacak.

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