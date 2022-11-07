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Kıtalar birleşti!

Renkli görüntülere sahne alan İstanbul Maratonu dün gerçekleştirildi. Erkeklerde Kipkemboi, kadınlarda ise Dalasa zafere ulaşan isim oldu.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2022 Pazartesi 06:50
Kıtalar birleşti!
Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan ve "Elite Label" kategoride gösterilen İstanbul maratonu, 44. kez gerçekleştirildi. Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden başlayan ve Sultanahmet'te biten 42.195 kilometrelik parkurda Kenyalı Kipkemboi, 2 saat 10 dakika 18 saniyelik derecesiyle birinci oldu. Kadınlarda ise Etiyopyalı Dalasa ilk sırayı aldı. Maratonun tedarik sponsoru Aras Kargo'dan 53 kişilik gönüllü ekip, "Her Adımın Önem Taşır" mottosu ile İstanbul Maratonu'nda yer aldı.
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