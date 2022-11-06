KPSS'DE KALEM VE SİLGİ VERİLECEK Mİ, SINAVA GİRERKEN NELER ALINMALI? | KPSS sınavında emanetçiler açık mı?

KPSS'ye girerken alınması gerekenler ve eşyalarını emanetçiye bırakmak isteyenler için konuya ilişkin detaylar, milyonlarca aday tarafından araştırılmaya devam ediyor. KPSS 2022'de kalem ve silgi verilip verilmeyeceği, KPSS'ye girerken alınması gereken belgeler ve KPSS'ye girecek adaylar için sınav hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde...

2022 KPSS'DE EMANETÇİLER AÇIK OLACAK MI?

KPSS'de, sınav merkezlerinde emanetçiler açık olmayacak fakat sınav salonlarının dışında özel emanetçiler açık olabilir.

Bu emanetçilere güvenip güvenmeme konusu da kafalarda soru işaretleri oluştursa da, ÖSYM'de yer alan bilgilere göre; sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmadığından, adaylar bu yöntemi tercih edebilir.

Bu nedenle adaylar, kılavuzda belirtilen yasaklı maddeleri sınav binalarına getirmemelidir.

KPSS'DE KALEM VE SİLGİ VERİLECEK Mİ?

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri sınavına girecek adayların sınavda kullanacakları kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacak. Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç vb. getirmemelidir.

KPSS'YE GİRERKEN SINAVDA GEREKLİ BELGELER NELER?

Adayların sınava girerken aşağıdakileri yanında bulundurmak zorundadır.

Sınava giriş belgesi

Nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport

SINAVA GİRERKEN ADAYIN YANINDA BULUNDURMASI YASAK OLAN ARAÇ GEREÇ VE EŞYALAR NEDİR?