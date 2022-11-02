Haberler Haberler FED FAİZ KARARI AÇIKLANDI | ABD Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? - FED Kasım 2022 faiz ne oldu, ne kadar yükseldi?

FED FAİZ KARARI AÇIKLANDI | ABD Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? - FED Kasım 2022 faiz ne oldu, ne kadar yükseldi?

Tüm dünya piyasalarının nefesini tutarak beklediği an geldi. İç ve dış piyasaları yakından etkileyen ABD Merkez Bankasının Kasım 2022'ye ilişkin FED faiz kararı belli oldu. Merkez Bankası'nın toplantılarının ardından Jerome Powell politika faizini açıklarken arama motorlarında araştırılan ABD Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? - FED Kasım 2022 faiz ne oldu, ne kadar yükseldi? sorularının cevabını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2022 Perşembe 00:01 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2022 Perşembe 16:33
FED FAİZ KARARI AÇIKLANDI | ABD Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? - FED Kasım 2022 faiz ne oldu, ne kadar yükseldi?

FED FAİZ KARARI AÇIKLANDI | İki gündür devam eden ABD Merkez Bankası Toplantıları sona erdi. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, FED faiz kararını basın açıklaması ile dünyaya duyurdu. Hem iç hem de dış piyasalara yön veren FED faiz kararının belli olmasıyla ABD Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? - FED Kasım 2022 faiz ne oldu, ne kadar yükseldi? sorularını haberimizde cevapladık. İşte detaylar...

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ABD MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentilere paralel olarak politika faizini bugün 75 baz puan daha artırdı. Böylece banka faizi yüzde 4'e yükseltmiş oldu. Fed açıklaması "güvercin", Fed Başkanı Powell'ın konuşması "şahin" olarak değerlendirildi ve piyasada sert dalgalanma yaşandı.

FED KASIM 2022 FAİZ NE KADAR YÜKSELDİ?

Sene başından beri faiz artırımı politikasını benimseyen ABD Merkez Bankası son 5 toplantıda toplamda 300 baz puanlık artırım kararı alırken bu toplantı ile birlikte 2022 yılında pokitika faizi 375 baz puan artış göstermiş oldu.

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FED EYLÜL 2022 FAİZ KARARI NEYDİ?

Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini Eylül ayında 75 baz puan artırarak yüzde 3-3.25 aralığına çekmişti.

BEKLENTİLER ARTMASI YÖNÜNDEYDİ

İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) bu haftaki faiz kararında 75 baz puan öne çıkarken, 100 baz puanlık bir artırım da öngörüler arasında bulunuyordu. Bu hafta ABD Merkez Bankası'yla (Fed) birlikte BoE'nin faiz kararı da piyasaların odak noktasında. BoE'nin politika faizinde 75 baz puanlık artırıma gitmesi beklenirken, 100 baz puanlık artış da ihtimaller arasında idi. 50 baz puanlık artırım da ihtimaller arasında bulunmasına karşın bu artırımın yeterli olmayabileceği tartışılıyor.

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'75 BAZ PUAN ARTIRIMI TEK SEFERLİK BİR ŞEY'

Koopman, 75 baz puanlık artırımın tek seferlik olacağını dile getirerek bankanın daha sonra kademeli olarak 50 baz puanlık ve 25 baz puanlık artırımlara dönebileceğini aktardı.

Capital Economics Kıdemli İngiltere Ekonomisti Ruth Gregory de enflasyonist baskılar ve iş gücü piyasasındaki olağanüstü sıkılaşmanın BoE'nin faiz kararı toplantısında agresif bir faiz artırımı yapacağını gösterdiğini kaydetti.

Bankanın 75 baz puan ve 100 baz puan arasında karar vermesinin zor bir karar olduğunu söyleyen Gregory, her şey hesaba katıldığında politika faizini 100 baz puan artırarak yüzde 2,25'ten 3,25'e çıkarabileceği öngörüsünde bulundu.

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