TOGG SATIŞ FİYATI | Yerli otomobil fiyatı belli oldu mu? 2023 TOGG fiyat listesi! - TOGG renkleri

TOGG SATIŞ FİYATI | Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, Türkiye merkezli ürettiği tamamen yerli ve milli otomobil TOGG hakkında merak edilen yeni detayları vatandaşlarla paylaştı. Müjdesi verilen ilk günden beri satış fiyatı heyecanla beklenen ve 2023'te piyasaya sunulacak olan yerli ve milli arabamız TOGG'un renkleri de meraklılarına sunuldu. Anadolu, Gemlik, Oltu, Kula, Kapadokya ve Pamukkale isimleri verilen renkler büyük beğeni toplarken arama motorlarında Yerli otomobil TOGG fiyatı belli oldu mu, ne kadar? TOGG renkleri (Anadolu, Gemlik, Oltu, Kula, Kapadokya, Pamukkale) konularının araştırılması da hız kazandı. İşte TOGG hakkında tüm merak edilenler...

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YERLİ OTOMOBİL TOGG FİYATI BELLİ OLDU MU, NE KADAR?

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, her fırsatta otomobilin 'ulaşılabilir' bir fiyat politikasına sahip olacağını söylese de, henüz bu konuda açıklanmış resmi bir fiyat bulunmuyor. Yapılan son değişiklik ile birlikte, motor gücü 160 kW'ı geçmeyen ve matrah değeri 700 bin TL'yi aşmayan elektrikli otomobillerin yeni ÖTV oranı yüzde 10 oldu.

18 Temmuz 2020'de ilk temeli atılan Gemlik TOGG Fabrikası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle 29 Ekim 2022'de açıldı. Kürsüye kadar banttan inen ilk Togg ile gelen Başkan Erdoğan, vatandaşlara hitap etti. Togg'un şubat ayında vatandaşlar tarafından sipariş verilebileceğini ifade eden Başkan Erdoğan, fiyatının da şubat ayında netleşeceğini söyledi.

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Bunun la birlikte yerli ve milli otomobilimiz TOGG ile aynı motor gücüne sahip fakat matrah değeri 700 bin TL'yi aşan elektrikli araçların yeni ÖTV oranı ise yüzde 40 olarak belirlendi.

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TOGG'un yüzde yüz elektrikli SUV modelin arkadan itişli (RWD) versiyonları 149 kW, tüm tekerleklerden çekiş (AWD) sunan versiyonları ise 298 kW güç sunacak. Böylece, TOGG'un c-segment SUV modelinin arkadan itişli (RWD) versiyonları yüzde 10, tüm tekerleklerden çekiş (AWD) sistemine sahip versiyonları ise yüzde 50 ÖTV'lik dilime girebilecek.



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TOGG RENKLERİ

ANADOLU

GEMLİK

OLTU

KULA

KAPADOKYA

PAMUKKALE