Haberler Haberler UEK Uzaktan Eğitim Kapısı nedir? UEK ne işe yarar?

UEK Uzaktan Eğitim Kapısı nedir? UEK ne işe yarar?

UEK'in açılımı Uzaktan Eğitim Kapısı'dır. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından hazırlanan Uzaktan Eğitim Kapısı platformu, kamu çalışanlarının ihtiyaçları kapsamında hizmet vermektedir. Şimdi, UEK ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyenler UEK nedir, ne demek sorularına yanıt arıyor. İşte, Uzaktan Eğitim Kapısı UEK hakkında merak edilenler…İşte UEK'e dair bilgiler ve dahası...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2022 Salı 22:00 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2022 Salı 22:00
UEK Uzaktan Eğitim Kapısı nedir? UEK ne işe yarar?

Uzaktan Eğitim Kapısı (UEK) hakkında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden 'UEK tanımı, UEK nedir?, Uzaktan Eğitim Ekranı, UEK Nasıl Kullanılır?' gibi ifadelerle araştırmalar yapıyor. UEK'le ilgili tüm bilgiler haberimizde...

UEK ile Dijital Türkiye çalışmaları kapsamında tasarlanan platform ile çalışan eğitiminde fırsat eşitliği sağlanması, insan kaynağı verimliliği ile eğitim ve geliştirme faaliyetleri kalitesinin arttırılması amaçlanmaktadır.

UEK NE İŞE YARAR?

UEK ile tüm kamu kurumları, çalışanlarının mesleki ve kişisel gelişimleri için hazırladıkları eğitimleri; video, sunu, canlı sınıf veya webinar yöntemleriyle gerçekleştirebilmektedir. Senkron ve asenkron eğitimlerin birlikte sunulduğu bu yapı içerisinde, ölçme ve değerleme sisteminin yanı sıra geliştirilen raporlama sistemi ile eğitimlerin takip edilmesine ve veri üretilmesine olanak sağlanmaktadır.

UEK NASIL KULLANILIR?

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki eğitim yetkilileri, çalışanları sisteme tanımlayabilmektedir. Uzaktan Eğitim Kapısı'na tanımlı 4 milyondan fazla kamu çalışanı e-Devlet ile Platform'a giriş yapabilmekte ve kendilerine atanan eğitimlere katılım sağlayabilmektedir. Çalışanlar, süreli eğitimlere belirlenen zaman içerisinde, süresiz eğitimlere ise istedikleri zaman erişim sağlayabilmektedir.



UEK'TEN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Uzaktan Eğitim Kapısı'ndan başta Cumhurbaşkanlığı teşkilatı olmak üzere, 17 Bakanlık, 10 Başkanlık ve bağlı, ilgili, ilişkili, koordine tüm kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve üniversiteler yararlanabilmektedir.

TANITIM VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

DİĞER
Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci kızı Mercan’la yeni bir paylaşım yaptı! İşte Özge Özpirinçci’nin o eğlenceli paylaşımı!
Yeşilçam’ın gamzeli güzeli Bahar Öztan gömleğinin tek düğmesini kapatıp paylaştı! Görenin nutku tutuldu! Hande Erçel gerçeği...
Kayserispor evinde turladı!
Dünyanın gözü onlarda! Devre arasında...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Tayfun balistik füzesi ilk testi başarıyla geçti!
Memurlara müjde! 2023 Memur mesai ücreti...
UEK EKRANI | Uzaktan Eğitim Kapısı
İzmir'de deprem mi oldu?
Canlı Döviz ve Altın kuru takibi (18 Ekim)
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Anadolu Efes Valencia'ya kaybetti! Anadolu Efes Valencia'ya kaybetti! 21:56
Adana Demirspor - Adıyaman FK maçı CANLI izle Adana Demirspor - Adıyaman FK maçı CANLI izle 20:22
Kayserispor evinde turladı! Kayserispor evinde turladı! 19:24
Kanarya'da Başakşehir mesaisi başladı! Kanarya'da Başakşehir mesaisi başladı! 19:20
G.Saray'dan Riva çıkarması! TFF ile görüşme... G.Saray'dan Riva çıkarması! TFF ile görüşme... 18:45
F.Bahçe'den G.Saray'a sert sözler! Ustalaşmış durumda... F.Bahçe'den G.Saray'a sert sözler! Ustalaşmış durumda... 18:36
Daha Eski
Hakim karşısına çıktı! Neymar'dan o suçlamalara cevap Hakim karşısına çıktı! Neymar'dan o suçlamalara cevap 18:09
G.Saray'dan F.Bahçe'ye göndermeli paylaşım! G.Saray'dan F.Bahçe'ye göndermeli paylaşım! 17:53
Anadolu Efes - Valencia Basket | CANLI Anadolu Efes - Valencia Basket | CANLI 17:53
F.Bahçe Beko - Asvel Lyon | CANLI F.Bahçe Beko - Asvel Lyon | CANLI 17:41
F.Bahçe'den G.Saray'a yanıt! F.Bahçe'den G.Saray'a yanıt! 17:17
Manisa FK penaltılarda turladı Manisa FK penaltılarda turladı 17:11