UEK Uzaktan Eğitim Kapısı nedir? UEK ne işe yarar?

Uzaktan Eğitim Kapısı (UEK) hakkında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden 'UEK tanımı, UEK nedir?, Uzaktan Eğitim Ekranı, UEK Nasıl Kullanılır?' gibi ifadelerle araştırmalar yapıyor. UEK'le ilgili tüm bilgiler haberimizde...

UEK ile Dijital Türkiye çalışmaları kapsamında tasarlanan platform ile çalışan eğitiminde fırsat eşitliği sağlanması, insan kaynağı verimliliği ile eğitim ve geliştirme faaliyetleri kalitesinin arttırılması amaçlanmaktadır.

UEK NE İŞE YARAR?

UEK ile tüm kamu kurumları, çalışanlarının mesleki ve kişisel gelişimleri için hazırladıkları eğitimleri; video, sunu, canlı sınıf veya webinar yöntemleriyle gerçekleştirebilmektedir. Senkron ve asenkron eğitimlerin birlikte sunulduğu bu yapı içerisinde, ölçme ve değerleme sisteminin yanı sıra geliştirilen raporlama sistemi ile eğitimlerin takip edilmesine ve veri üretilmesine olanak sağlanmaktadır.

UEK NASIL KULLANILIR?

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki eğitim yetkilileri, çalışanları sisteme tanımlayabilmektedir. Uzaktan Eğitim Kapısı'na tanımlı 4 milyondan fazla kamu çalışanı e-Devlet ile Platform'a giriş yapabilmekte ve kendilerine atanan eğitimlere katılım sağlayabilmektedir. Çalışanlar, süreli eğitimlere belirlenen zaman içerisinde, süresiz eğitimlere ise istedikleri zaman erişim sağlayabilmektedir.





UEK'TEN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Uzaktan Eğitim Kapısı'ndan başta Cumhurbaşkanlığı teşkilatı olmak üzere, 17 Bakanlık, 10 Başkanlık ve bağlı, ilgili, ilişkili, koordine tüm kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve üniversiteler yararlanabilmektedir.

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