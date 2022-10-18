Tayfun balistik füzesi ilk testi başarıyla geçti!

Savunma sanayiinde yüzde 100 yerlilik hedefiyle projeler üreten Türkiye'de milletini gururlandıran bir gelişme daha!

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın 'Tayfun Füze Sistemi Geliştirme Projesi' kapsamında ROKETSAN tarafından füze test atışı yapıldı.

DHA tarafından paylaşılan duyuruda; "Rize-Artvin Havalimanı'nda Milli Savunma Bakanlığı'na ait apronda, saat 06.50'de karadan denize yapılan uzun menzilli atışta yerli füze 'Tayfun', Sinop açıklarına fırlatıldı" ifadeleri kullanıldı.

TEST ATIŞI RİZE-ARTVİN HAVA LİMANI'NDA YAPILDI

Rize-Artvin Havalimanı'nda Milli Savunma Bakanlığı'na ait apronda, saat 06.50'de karadan denize yapılan uzun menzilli atışta yerli füze 'Tayfun', Sinop açıklarına fırlatıldı.

561 KM UZAKLIĞA ULAŞTI

Füze, 561 kilometre uzaklıktaki hedefi başarı ile vurdu. YILDIRIM ve BORA'dan sonra TAYFUN, Türkiye'nin üçüncü balistik füze sistemi oldu.