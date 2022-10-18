Ulusal Staj Programı nedir? Ulusal staj programı (USP) başvurusu nasıl yapılır? Yaz stajı ücreti ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulusal Staj Programı 2023 yılı başvurularının başladığı duyurdu.

Başkan Erdoğan, yaz stajı ücretleri ile ilgili de açıklama yaptı. Peki Ulusal Staj Programı nedir, başvurusu nasıl yapılır? Ulusal Staj Programı'na kimler başvurabilir? 2023 yaz staj ücreti ne kadar? İşte tüm merak edilen bu soruların yanıtları...

BAŞKAN ERDOĞAN: BAŞVURULAR BAŞLADI!

Ulusal staj programı başvurularına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan şu sözleri söyledi:

"Bir diğer sorunu ulusal staj programı ile aştık. Böylece herhangi bir aracıya mahal bırakmadan, stajyer insan kaynağı talebini aldık.

Son 2 yılda 160 bini aşkın gencimiz ücreti ve sigortası devlet tarafından karşılanan, kamu kurumlarında staj yapma imkanı bulmuştur. Bugüne kadar 400 bini aşkın gencimizi 5 bin işverenle bir araya getiren bölgesel kariyer fuarları düzenledik. Artık yurt dışından eğitim gören vatandaşlarını kendine çeken bir ülke olduk. Binlerce Türk vatandaşı istihdam etmek için çağrı açan şirketler mevcut.

İnsan kaynakları alanında yaptığımız düzenlemeler, liyakat, eşitlik, her gencimizin önündekiler kapıyı açıyor. Değerli kardeşlerim, kamunun personel alımları konusunda kariyer kapısı platformunu geçtiğimiz yıl hizmete sunmuştuk. Platforma bugüne kadar 3 milyona yakın başvuru oldu. Kamudaki yükselme ve terfi işlemleri de bu platform üzerinden yapılmaya başlandı.

Uzaktan eğitim kapısını hizmete alıyoruz. Bünyesinde 30 bini aşkın eğitim materyalinin yer aldığı bu platformdan milyonlarca kamu çalışanı eğitim aldı. Faaliyete geçirdiğimiz platformların 2 yıldaki ziyaretçi adedi 400 milyonu geçmiştir."

Bu hizmetlerin ülkemize sağladığı katma değer 20 milyar lira olarak hesaplanmaktadır.

Elbette bu kadarla kalmıyoruz. Stajyer programımızdaki öğrenci sayısını 150 bine çıkartıyoruz. Özel sektörden beklentimiz, 150 bin öğrenciye benzer şartlarda staj imkanı vererek bu sayıyı 300 bine çıkartmamızı sağlamalı.

El ele vereceğiz ve sıçramamızı bir anda gerçekleştireceğiz. Ulusal staj programının başvurularını bugün itibari ile açıyoruz. Ayrıca yaz stajları için ödediğimiz asgari ücretin yüzde 40'ına gelen ücreti asgari ücret seviyesine yükseltiyoruz."

E-İnsan'a entegre edilen blokchain teknolojisi ile her türlü bilgi koruma altındadır. İnsan kaynağımızı dünya çapında rekabet edebilecek seviyeye çıkartmak istiyoruz."

USP (ULUSAL STAJ PROGRAMI) NEDİR?

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından yürütülen USP (Ulusal Staj Programı) gençlere uygun kamu kuruluşlarında ve özel sektörlerde sunulan staj olanaklarından faydalanmasını sağlayan bir programdır.

Programa başvuru yapan öğrenciler eğitim hayatları boyunca sergiledikleri performans, beceriler, çalışmalar ve başarıla göz önüne alınır. Ayrıca öğrencilerin akademik, mesleki, sanatsal, sosyal ve sportif yetenekleri ve yeterlilikleri değerlendirilir.

Yurt içindeki başarıların yanı sıra yurt dışında da beğeni ile takip edilen OECD tarafından iki kez üye ülkelere örnek uygulama gösterilen bu program, pek çok gence kariyer yolculuğunda yön veriyor.

USP (ULUSAL STAJ PROGRAMI) KİMLER BAŞVURABİLİR?

- Türkiye, KKTC ve yurt dışında üniversitelerde eğitimine devam eden ve not ortalaması 4 üzerinden en az 2 olan öğrenciler

- Örgün eğitim veren lisans programlarının 2., 3. Veya 4. öğrencileri (tıp ve öğretmenlik bölümleri hariç)

- Örgün eğitim veren ön lisans programlarının 1. Veya 2. Sınıf öğrencileri

- Yurt dışındaki üniversitelerde, not ortalaması 4 üzerinden en az 2 (diğer sistemlerde dengi) olan yüksek lisans/doktora eğitimine devam eden Türk Vatandaşı veya Mavi Kart sahibi öğrenciler.

- Genel not ortalamaları henüz netleşmemiş olduğu için, başvuru döneminde ön lisans 1. sınıf öğrencilerinden bu şart aranmamaktadır, ancak staj tarihinde not ortalamasının 4 üzerinden en az 2 (diğer sistemlerde dengi) olması beklenmektedir.

NASIL BAŞVURULUR?

- Kariyer Kapısı'ndan Ulusal Staj Programı'na E- Devlet ile giriş yapın.

- E- Devlet aşamasını tamamlayın ve onaylayın.

- Başvuru formunu istenilen şekilde eksiksiz tamamlayın.

- Başvuru süreci tamamlandıktan sonra düzenli olarak işverenlerden gelen istekleri değerlendirip kabul etmek için Kariyer Kapısı'nı kontrol edin.