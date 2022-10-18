MEMUR MESAİ ÜCRETİ ZAMMI SON DAKİKA | Memurlara müjde! 2023 Memur mesai ücreti zammı ne kadar olacak?

2023 Ocak ayı zammı milyonlarca memur tarafından merakla bekleniyor. Memurlara müjdeli haber de geldi. Memurların yaptığı mesailere verilen ücrette artışa gidilecek. İşte o detay...

MEMUR MESAİ ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Sabah'ta yer alan habere göre 2023 Ocak ayında gelecek olan Memur zammı ile birlikte, memurların mesai ücertlerinde de güncelleme yapılacak. Memurların mesai ücretleri yüzde 100 artış gösterewcek. 2 lira 70 kuruş olan saat başı mesai ücreti 5 lira 40 kuruş olacak. Bu ücret tarifesi 1 ocak 2023 yılından itibaren geçerli olacak.

Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde çalışan personele ve makam şoförlerine ayda 90 saati, genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında görevli şoförlere de 60 saati geçmemek üzere yeni yılda 2 lira 85 kuruş yerine 5 lira 70 kuruş fazla mesai ücreti ödenecek.

Her makam için aylık toplam 450 saati geçmemek kaydıyla kurul başkanı (bakanlıklar), genel müdür ve daha üst birim yöneticileri, strateji geliştirme başkanı, vali, general ve amiral rütbesini haiz olmak kaydıyla Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki daire başkanı ve daha üst birimlerin yöneticileri, rektör, büyükşehir ve il belediye başkanlarıyla, yanlarında çalışan personel de yine ayda 90 saati geçmemek üzere, saat başına 5 lira 70 kuruş fazla çalışma ücreti alacak.

KYK VE ÜNİVERSİTE YURTLARI ÇALIŞANLARINA ZAM NE KADAR?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne ve üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personelden gerçekleştirdikleri fazla çalışma karşılığında kendilerine izin verilme imkanı bulunmayanlara, ayda 90 saati aşmamak kaydıyla, yeni yılda 5 lira 40 kuruş ek çalışma ücreti ödenecek.

Milli Eğitim Bakanlığı idari personeline, yasal çalışma saatinin bitiminden sonra fiilen yaptıkları fazla mesai için ayda 100 saati geçmemek kaydıyla, saat başına 9 lira 20 kuruş ödemede bulunulacak.