KPSS ÖABT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | 2022 KPSS Lisans ÖABT sonuç sorgulama - ÖSYM KPSS sonuç ekranı

KPSS ÖABT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | ÖSYM'nin düzenlediği KPSS Lisans sınavının tüm oturumlarının tamamlanmasının ardından sınava katılan adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. 31 Temmuz'da gerçekleşen sınavın iptal edilmesinin ardından ilk oturumu 24 Eylül'de son oturumu ise 2 Ekim'de gerçekleşen sınav hakkında araştırılan PSS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun cevabını sizler için derledik. İşte 2022 KPSS Lisans ÖABT sonuç sorgulama - ÖSYM KPSS sonuç ekranı...

KPSS ÖABT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2 Ekim tarihinde ÖSYM tarafından uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavının sonuçları 21 Ekim 2022 tarihinde açıklanacak.

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KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR

ÖSYM tarafından 18 Eylül tarihinde tamamlanan KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavının sonuçları 21 Ekim 2022 tarihinde açıklanacak.

ALAN BİLGİSİ

24-25 Eylül tarihleri arasında yapılan KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. ve 2. gün sınavlarının sonuçları 21 Ekim 2022 tarihinde açıklanacak.

ÖABT

2 Ekim tarihinde ÖSYM tarafından uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavının sonuçları 21 Ekim 2022 tarihinde açıklanacak.

ÖN LİSANS

9 Ekim tarininde ÖSYM tarafından yapılacak olan 2022-KPSS Ön Lisans sınavının sonuçları ise 3 Kasım 2022 tarihinde açıklanacak.

ORTAÖĞRETİM

6 Kasım tarininde ÖSYM tarafından yapılacak olan 2022-KPSS Ortaöğretim sınavının sonuçları ise 1 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.